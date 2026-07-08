NBP rewiduje projekcje inflacyjne w górę

Lipcowa projekcja inflacji na lata 2026-2027 została zrewidowana w górę względem marca. Skala zmian jest jednak relatywnie niewielka, zwłaszcza patrząc na to, że w marcu za bazę do analizy stanowił okres sprzed szoku energetycznego wywołanego atakiem USA oraz Izraela na Iran.

Nowa projekcja inflacyjna (środek przedziału)

2026: 2,85% (2,25% w marcu)

2027: 2,75% (2,4% w marcu)

2028: 2,35% (2,45% w marcu)

W niedużym stopniu zmieniły się także projekcje związane z dynamiką wzrostu gospodarczego. Skromna rewizja w dół na lata 2026-2027 może wynikać m.in. ze spowolnienia krajowej konsumpcji.

Nowa projekcja dynamiki PKB (środek przedziału)

2026: 3,7% (3,9% w marcu)

2027: 2,75% (2,9% w marcu)

2028: 3% (2,95% w marcu)

Rewizja nie budzi większego niepokoju

Nie jest to rewizja, która budzi większy niepokój. Nie wskazuje na potrzebę podwyżek stóp procentowych w dalszej części roku. Obawy o ponowny wzrost presji inflacyjnej podnosi oczywiście zerwanie kruchego zawieszenia broni na linii USA-Iran, natomiast ostatnie miesiące nauczyły nas tego, że należy z chłodną głową podchodzić do działań oraz wypowiedzi prezydenta Trumpa. Podobną filozofię wydaje się przyjmować rynek – w przeciwnym razie skala wzrostu cen ropy naftowej byłaby najpewniej znacznie większa.

W kontekście krajowej presji cenowej niemałe znaczenie mają również dzisiejsze wypowiedzi ministra energii, Miłosza Motyki, który akcentował to, że w razie radykalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie nie wyklucza powrotu programu CPN (niższe stawki VAT oraz mechanizm ceny maksymalnej na paliwa).

Wykres 1: Inflacja CPI w Polsce (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 08.07.2026

W oczekiwaniu na konferencję prezesa Glapińskiego

Zarówno komunikat opublikowany na stronie Narodowego Banku Polskiego, jak i nowe projekcje, nie zmieniły istotnie rynkowych oczekiwań wobec ścieżki stóp procentowych RPP. Nieco więcej światła na sytuację może rzucić prezes Glapiński, który jutro o godz. 15:00 stanie przed mównicą podczas konferencji wieńczącej lipcowe posiedzenie.

W tak niestabilnym otoczeniu geopolitycznym ciężko oczekiwać bardzo przejrzystego forward guidance, inwestorzy uwagę zwrócą przede wszystkim na to czy prezes większy akcent położy na ryzyka związane z reeskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy na krajowe dane, które w ostatnim czasie nie dawały powodów do obaw o ponowny wzrost presji cenowej.

Wykres 2: WIBOR 3M i FRA 6X9 (14.06 - 08.07)

Źródło: XTB Research, 08.07.2026

Powrót dyskusji o podwyżkach nie wydaje nam się na ten moment wysoce prawdopodobny. Fundamentalne pozostają w tym zakresie dane krajowe. Przypomnijmy, że w ujęciu rocznym główna miara inflacji spadła w czerwcu do 2,5%, środka przedziału celu inflacyjnego NBP. Poniżej oczekiwań znalazł się także majowy wzrost płac (5,8%) oraz sprzedaż detaliczna (3%).

Wpływ na złotego

Złoty kontynuuje dziś osłabienie, co doprowadziło parę EURPLN do najwyższego od listopada 2024 r. poziomu. Ciężko jednak łączyć to z decyzją RPP bądź nowymi projekcjami NBP. Kluczowe jest dziś dla globalnych rynków zerwane zawieszenie broni na linii USA-Iran, o czym poinformował na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump. Skutkowało to ponownym wzrostem cen surowców energetycznych oraz odwrotem inwestorów od ryzyka. Wyprzedaży ulegają dziś niemal wszystkie waluty rynków wschodzących.

Wykres 3: Notowania wybranych walut rynków wschodzących (bieżący tydzień)

Źródło: XTB Research, 08.07.2026