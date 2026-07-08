⬇️US500 traci 1% przed minutes

Sytuacja na Wall Street przed dzisiejszą publikacją protokołu z czerwcowego posiedzenia FOMC jest niezwykle napięta. US500 traci około 1%, a inwestorów straszą powracające demony inflacyjne, głównie poprzez mocne odbicie cen ropy naftowej po eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo ostatnie badania przeprowadzone przez NY Fed pokazuje, że niemal połowa firm dotkniętych cłami wciąż planuje kolejne podwyżki cen.

Czy dzisiejsze minutes pogłębią tę wyprzedaż? Wszystko będzie zależało od tego, czy większa liczba członków Fed widzi narastające ryzyko inflacyjne oraz faktycznie widzi szanse na powrót do podwyżek stóp procentowych.

Rozłam w Dot-Plot: Jastrzębi remis

Czerwcowe posiedzenie przyniosło co prawda jednomyślne utrzymanie stóp procentowych na poziomie 3,75%, ale wykres kropkowy (dot-plot) ujawnił głęboki podział wewnątrz Fed:

9 z 18 członków opowiedziało się za co najmniej jedną podwyżką stóp w tym roku, jeśli inflacja utrzyma się powyżej 2%.

8 członków optowało za utrzymaniem stóp bez zmian, a tylko 1 liczył na obniżkę.

Sam Kevin Warsh nie złożył swojej prognozy, co tylko podbija aurę tajemniczości wokół jego realnego stanowiska.

Zapiski z posiedzenia pokażą, jak silna była determinacja obozu domagającego się dalszego zacieśniania i czy walka z inflacją (po pięciu latach powyżej celu) całkowicie przyćmiła obawy o rynek pracy.

Wykres pokazuje rozkład oczekiwanych stóp procentowych przez członków FOMC

Połowa członków FOMC widzi podwyżkę w tym roku, a połowa nie. Wszystko będzie zależało od zachowania inflacji i gospodarki. Źródło: Bloomberg FInance LP

Efekt Warsha: Mniej słów, więcej zmienności

Nowy szef Fed natychmiast przystąpił do radykalnej reformy komunikacji banku centralnego. Skrócił czerwcowe oświadczenie z ponad 300 do zaledwie około 130 słów, całkowicie rezygnując z tradycyjnego forward guidance. Może to oznaczać, że banki centralne będą mniej zależne od napływających danych, a tym bardziej od prognoz, a ich decyzje o zmianach parametrów polityki monetarnej częstrze i trudniejsze do przewidzenia.

James Bullard ostrzegł jednak, że ten nowy styl przypominający rządy Alana Greenspana może zepchnąć rynki w stronę wyższej zmienności. Istnieje spore ryzyko, że dzisiejsze minutes będą krótsze i znacznie mniej szczegółowe niż zwykle. Dla spanikowanego rynku brak jasnych drogowskazów to idealny pretekst do dalszej ucieczki od ryzyka.

Czy Minutes pogłębią spadki na giełdzie?

Kluczem do oceny sytuacji jest rozbieżność w czasie. Dzisiejszy protokół odzwierciedla stan umysłu komitetu z połowy czerwca, kiedy obawy o twardą inflację (podsycaną m.in. napięciami w Iranie i cenami energii) były u szczytu.

Co działo się później?

Sintra przyniosła ulgę: W zeszłym tygodniu na sympozjum EBC w Sintra Kevin Warsh złagodził ton, twierdząc, że ryzyka inflacyjne ostatnio spadły. W podobnym tonie wypowiedział się John Williams z NY Fed.

Pozycjonowanie rynkowe: Traderzy opcyjni zaczęli wręcz obstawiać, że rynek gra zbyt jastrzębio, a wycena podwyżek stóp była przesadzona.

Powrót eskalacji na Bliskim Wschodzie: Donald Trump twierdzi, że zawieszenie broni nie obowiążuje i zapowiada kolejne ataki na Iran, co wywołuje wzrost cen ropy do niemal 80 USD za baryłkę

Wall Street już teraz mocno krwawi z powodu świeżych obaw inflacyjnych, jastrzębi ton zapisków z połowy czerwca trafia na bardzo podatny grunt i może pogłębić spadki. Rynek dostanie czarno na białym dowód, że Fed znajdował się blisko podwyżki i jeśli ceny ropy naftowej powrócą do wzrostów, wycena podwyżki na wrzesień znów może stać się realna, nawet pomimo tego, że oznaczałoby to niechciany przez Trumpa ruch przed wyborami połówkowymi. Nadzieją dla byków giełdowych jest scenariusz, w którym minutes ukażą komitet jako bardziej zbalansowany i skłonny do kompromisu, co mogłoby przynieść ulgę rynkowi stóp i dać oddech akcjom. Z pewnością brak ataku na Iran dzisiaj wieczorem czy w nocy również mógłby poprawić nastroje

US500 traci jednak ponad 1% i notuje najniższe poziomy od 29 czerwca, naruszając poziom 7500 punktów oraz zniesienia 38.2 ostatniej fali wzrostowej. Jeśli minutes pokażą siłę jastrzębi, możliwy będzie powrót do 7400 punktów. Jeśli jednak minutes okażą się zbalansowane, a USA nie uderzą w Iran, cena może powrócić powyżej 7500 i dać wyraźny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.