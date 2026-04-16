Netflix tonie 9% po wynikach 📉Czym rozczarował Wall Street?

Akcje Netflixa tąpnęły o ponad 9% po zamknięciu rynku, mimo że spółka opublikowała solidne wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Negatywna reakcja rynku wynika głównie z ostrożniejszych prognoz na kolejne okresy, które w kilku kluczowych obszarach okazały się poniżej oczekiwań. Najważniejsze dane za Q1 2026 to zysk na akcję i przychody - oba pokonały oczekiwania rynku, ale nie to okazało się najważniejsze dla inwestorów, a wytyczne na przyszłość.

EPS: 1,23 USD vs. 0,66 USD r/r

1,23 USD vs. 0,66 USD r/r Przychody: 12,25 mld USD vs. oczekiwane 12,17 mld USD

Pozostałe elementy raportu pokazują bardziej złożony obraz. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,09 mld USD wobec oczekiwanych 2,67 mld USD, co stanowi wyraźne pozytywne zaskoczenie. Jednocześnie prognozy na drugi kwartał są słabsze od konsensusu: spółka oczekuje EPS na poziomie 0,78 USD (vs. 0,84 USD), przychodów 12,57 mld USD (vs. 12,64 mld USD) oraz zysku operacyjnego 4,11 mld USD (vs. 4,34 mld USD). Marża operacyjna ma wynieść 32,6% wobec oczekiwanych 34,4%.

W ujęciu całego roku Netflix nadal zakłada relatywnie stabilny wzrost, choć część wskaźników odbiega od prognoz rynku. Spółka widzi wolne przepływy pieniężne na poziomie około 12,5 mld USD (wcześniej około 11 mld USD; oczekiwane 12,05 mld USD). Przychody roczne mają wynieść od 50,7 do 51,7 mld USD (vs. 51,37 mld USD), co odpowiada wzrostowi o 12% do 14%. Marża operacyjna w całym roku ma wynieść 31,5% (vs. 32%), a przychody z reklam w 2026 roku pozostają na dobrej drodze, aby osiągnąć około 3 mld USD. Rynek mógł mieć ciche nadzieje, że liczba ta zostanie zrewidowana w górę.

Akcje Netflixa (interwał D1)

Reakcja w handlu po zamknięciu rynku wskazuje,że jutro kurs testować może ponownie główne wsparcie, jakim jest EMA200 (czerwona linia), na poziomie 97 USD za walor. Obrona poziomu mogłaby sugerować powrót do wzrostowego momentum, podczas gdy spadek poniżej może zostać uznany za potwierdzenie dominującego, spadkowego trendu - po prawie 40% odbiciu od styczniowego dołka.