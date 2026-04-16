Netflix tonie 9% po wynikach 📉Czym rozczarował Wall Street?

Akcje Netflixa tąpnęły o ponad 9% po zamknięciu rynku, mimo że spółka opublikowała solidne wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Negatywna reakcja rynku wynika głównie z ostrożniejszych prognoz na kolejne okresy, które w kilku kluczowych obszarach okazały się poniżej oczekiwań. Najważniejsze dane za Q1 2026 to zysk na akcję i przychody - oba pokonały oczekiwania rynku, ale nie to okazało się najważniejsze dla inwestorów, a wytyczne na przyszłość.
- EPS: 1,23 USD vs. 0,66 USD r/r
- Przychody: 12,25 mld USD vs. oczekiwane 12,17 mld USD
Pozostałe elementy raportu pokazują bardziej złożony obraz. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,09 mld USD wobec oczekiwanych 2,67 mld USD, co stanowi wyraźne pozytywne zaskoczenie. Jednocześnie prognozy na drugi kwartał są słabsze od konsensusu: spółka oczekuje EPS na poziomie 0,78 USD (vs. 0,84 USD), przychodów 12,57 mld USD (vs. 12,64 mld USD) oraz zysku operacyjnego 4,11 mld USD (vs. 4,34 mld USD). Marża operacyjna ma wynieść 32,6% wobec oczekiwanych 34,4%.
W ujęciu całego roku Netflix nadal zakłada relatywnie stabilny wzrost, choć część wskaźników odbiega od prognoz rynku. Spółka widzi wolne przepływy pieniężne na poziomie około 12,5 mld USD (wcześniej około 11 mld USD; oczekiwane 12,05 mld USD). Przychody roczne mają wynieść od 50,7 do 51,7 mld USD (vs. 51,37 mld USD), co odpowiada wzrostowi o 12% do 14%. Marża operacyjna w całym roku ma wynieść 31,5% (vs. 32%), a przychody z reklam w 2026 roku pozostają na dobrej drodze, aby osiągnąć około 3 mld USD. Rynek mógł mieć ciche nadzieje, że liczba ta zostanie zrewidowana w górę.
Akcje Netflixa (interwał D1)
Reakcja w handlu po zamknięciu rynku wskazuje,że jutro kurs testować może ponownie główne wsparcie, jakim jest EMA200 (czerwona linia), na poziomie 97 USD za walor. Obrona poziomu mogłaby sugerować powrót do wzrostowego momentum, podczas gdy spadek poniżej może zostać uznany za potwierdzenie dominującego, spadkowego trendu - po prawie 40% odbiciu od styczniowego dołka.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia 📈 Amerykańskie indeksy rosną, skok cen ropy ciąży EURUSD
US Open: S&P 500 na szczytach 📈Akcje Charles Schwab spadają mimo wzrostu zysków
BOŚ Bank: Lepszy rok, wyższy zysk, ale nadal selektywny wzrost
Wyniki Netflixa coraz bliżej 📊Co pokaże gigant streamingowy?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.