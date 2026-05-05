Nieoczekiwani beneficjenci boomu AI: Caterpillar

Znany amerykański producent sprzętu budowlanego i górniczego - Caterpillar, opublikował kolejne fenomenalne wyniki kwartalne. Wyceny nie pozostają w tyle: tylko od początku roku spółka wzrosła o ponad 50%, z czego ostatni miesiąc przyniósł wzrost o ponad 30%.
Dane finansowe
- Spółka pochwaliła się wzrostem przychodów na poziomie 22%, do 17,4 mld USD.
- Segment Energy & Transportation wzrósł rok do roku o ponad 30%, a segmenty Construction Industries oraz Resource Industries wzrosły odpowiednio o 39% i 35% r/r.
- Portfel zamówień wzrósł do 62,7 mld USD.
Zarówno analitycy, jak i przedstawiciele spółki wskazują na kluczową rolę masowej rozbudowy infrastruktury obliczeniowej pod kątem obsługi modeli AI. Spółka stała się de facto niezbędna dla rozwoju sektora.
Widać to nie tylko w rentowności, ale również w oczekiwaniach rynku względem przyszłych wyników firmy.
- Do końca 2030 roku sam segment Energy & Transportation ma osiągnąć przychody na poziomie 59,1 mld USD. Prognozy EPS na poziomie 47 USD w tym samym horyzoncie sugerują wzrost rentowności na poziomie blisko 20% rocznie.
- To wszystko pozwoliło spółce na rekordowy transfer zysku z powrotem do inwestorów. Firma zobowiązała się niedawno do rekordowego programu skupu akcji, w ramach którego przeznaczy 5 mld USD.
- Warto wspomnieć, że według danych Bloomberga firma wciąż nie zakończyła jeszcze zakupów o łącznej wartości ok. 20 mld USD, zapowiedzianych w 2024 roku.
Czy spółka ma wyłącznie powody do wzrostu? To zależy.
Przede wszystkim obecny sentyment wobec spółki opiera się w dużej mierze na założeniu, że tempo rozbudowy infrastruktury AI oraz wszelkich powiązanych z nią aktywów pozostanie co najmniej na obecnym poziomie - jest to założenie bardzo optymistyczne.
AI nie jest jedynym trendem strukturalnym wspierającym wyceny spółki. Warto zwrócić uwagę, że świat może wejść w kolejny wieloletni cykl urbanizacji oraz inwestycji w wydobycie. Trendy te powinny być dużo bardziej stabilne niż inwestycje w AI, jednak będą też bardziej rozłożone w czasie i najprawdopodobniej mniej marżowe.
Mówiąc o marżowości: o ile perspektywy są optymistyczne, to dotychczasowe trendy już takie nie są.
Źródło: Bloomberg Finance Lp
Dyskusyjna pozostaje kwestia ekspansji marży w środowisku rosnących kosztów pracy, surowców i energii - tak kluczowych dla spółek de facto przemysłowych jak Caterpillar. Dotyczy to również klientów spółki.
Źródło: Bloomberg Finance Lp
W ujęciu mnożnikowym spółka także zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Wzrosty sięgają 50% w szerokim ujęciu wskaźników.
CAT.US (D1)
Wzrost pozostaje niezwykle dynamiczny od początku 2025 roku i obecnie brak wskazań technicznych, które pozwalałyby dopatrywać się wyhamowania trendu wzrostowego. Źródło: xStation5.
Wyniki Palantir: O włos od oczekiwań
Palantir przed wynikami: Kolejny rekord czy kolejne spadki?
💻Microsoft gasi sceptyków przypływem gotówki. Mocne wyniki za miniony kwartał
🤳Meta pokazuje potężne wyniki. Czy dla rynku to za mało?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.