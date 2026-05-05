Nieoczekiwani beneficjenci boomu AI: Caterpillar

Znany amerykański producent sprzętu budowlanego i górniczego - Caterpillar, opublikował kolejne fenomenalne wyniki kwartalne. Wyceny nie pozostają w tyle: tylko od początku roku spółka wzrosła o ponad 50%, z czego ostatni miesiąc przyniósł wzrost o ponad 30%.

Dane finansowe

Spółka pochwaliła się wzrostem przychodów na poziomie 22%, do 17,4 mld USD.

Segment Energy & Transportation wzrósł rok do roku o ponad 30%, a segmenty Construction Industries oraz Resource Industries wzrosły odpowiednio o 39% i 35% r/r.

Portfel zamówień wzrósł do 62,7 mld USD.

Zarówno analitycy, jak i przedstawiciele spółki wskazują na kluczową rolę masowej rozbudowy infrastruktury obliczeniowej pod kątem obsługi modeli AI. Spółka stała się de facto niezbędna dla rozwoju sektora.

Widać to nie tylko w rentowności, ale również w oczekiwaniach rynku względem przyszłych wyników firmy.

Do końca 2030 roku sam segment Energy & Transportation ma osiągnąć przychody na poziomie 59,1 mld USD. Prognozy EPS na poziomie 47 USD w tym samym horyzoncie sugerują wzrost rentowności na poziomie blisko 20% rocznie.

To wszystko pozwoliło spółce na rekordowy transfer zysku z powrotem do inwestorów. Firma zobowiązała się niedawno do rekordowego programu skupu akcji, w ramach którego przeznaczy 5 mld USD.

Warto wspomnieć, że według danych Bloomberga firma wciąż nie zakończyła jeszcze zakupów o łącznej wartości ok. 20 mld USD, zapowiedzianych w 2024 roku.

Czy spółka ma wyłącznie powody do wzrostu? To zależy.

Przede wszystkim obecny sentyment wobec spółki opiera się w dużej mierze na założeniu, że tempo rozbudowy infrastruktury AI oraz wszelkich powiązanych z nią aktywów pozostanie co najmniej na obecnym poziomie - jest to założenie bardzo optymistyczne.

AI nie jest jedynym trendem strukturalnym wspierającym wyceny spółki. Warto zwrócić uwagę, że świat może wejść w kolejny wieloletni cykl urbanizacji oraz inwestycji w wydobycie. Trendy te powinny być dużo bardziej stabilne niż inwestycje w AI, jednak będą też bardziej rozłożone w czasie i najprawdopodobniej mniej marżowe.

Mówiąc o marżowości: o ile perspektywy są optymistyczne, to dotychczasowe trendy już takie nie są.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Dyskusyjna pozostaje kwestia ekspansji marży w środowisku rosnących kosztów pracy, surowców i energii - tak kluczowych dla spółek de facto przemysłowych jak Caterpillar. Dotyczy to również klientów spółki.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

W ujęciu mnożnikowym spółka także zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Wzrosty sięgają 50% w szerokim ujęciu wskaźników.

CAT.US (D1)

Wzrost pozostaje niezwykle dynamiczny od początku 2025 roku i obecnie brak wskazań technicznych, które pozwalałyby dopatrywać się wyhamowania trendu wzrostowego. Źródło: xStation5.