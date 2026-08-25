Nikkei 225 odwraca poranne spadki

Druga sesja w tym tygodniu przynosi widowiskowy zwrot akcji na giełdzie w Japonii. Po porannej wyprzedaży w Tokio i ustanowieniu najniższych poziomów od 4 sierpnia, doszło do spektakularnego V-kształtnego odbicia. Kontrakty JP225 odbijają już o 1,3%, przekraczając poziom 66 tys. punktów. Przełamanie spadkowego trendu w drugiej części dnia było efektem uspokojenia na rynku walutowym oraz gwałtownego napływu kapitału szukającego przecenionych aktywów.

Co może stać za dzisiejszym odbiciem?

Poranna panika wygasła wraz ze stabilizacją indeksu dolara i amerykańskich obligacji. Zmniejszyło to presję na odpływ kapitału zagranicznego z azjatyckich rynków wschodzących i dojrzałych.

Najsilniejszy impuls wzrostowy wygenerowały japońskie sektory nieruchomości, bankowy oraz spółki z branży podzespołów i okablowania. Potężne zwyżki zanotowały m.in. Furukawa Electric (+10%), Ibiden (+6%) i Fujikura (+5%). SoftBank, kluczowy dla indeksu gigant technologiczny, zyskał ponad 2%.

Choć ceny ropy pozostają wysoko, to dzisiaj obserwujemy kolejny, niemal 3% ruch w dół, co zmniejsza obawy inwestorów dotyczące kosztów importu energii, co dla zależnej od surowców gospodarki Japonii stanowi bezpośrednie wsparcie.

Słabsze ogniwa dzisiejszej sesji

Odbicie na japońskim rynku nie miało charakteru uniwersalnego. Pod silną presją podażową pozostał sektor motoryzacyjny i energetyczny. Największymi spadkowiczami w indeksie były spółki Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber, oraz Nissan Motor. Błyskawiczne zneutralizowanie porannych spadków na Nikkei 225 (podobnie jak na południowokoreańskim KOSPI) potwierdza, że inwestorzy wykorzystują lokalne dołki do powrotu na rynek. Utrzymanie kursu USDJPY w rejonie 159–160 przy jednoczesnym spadku cen ropy stwarza dogodne warunki do kontynuacji optymizmu na japońskim rynku akcji w kolejnych dniach.

JP225 wyraźnie odbija, konsolidując się wcześniej nieco powyżej 65000 punktów. Kluczowym punktem dla byków może być próba dojścia do spadkowej linii trendu, która moze służyć również za linię szyi formacji oRGR. Przełamanie 67750 mogłoby doprowadzić do próby ataku nowych historycznych szczytów w perspektywie najbliższych tygodni. Źródło: xStation5