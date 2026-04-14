Novo Nordisk ogłasza strategiczne partnerstwo z OpenAI🧬🤖

Akcje Novo Nordisk (NVO.US) notowane w USA zyskują blisko 3% po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa z OpenAI. Duński gigant farmaceutyczny zapowiedział współpracę z liderem branży AI, której celem jest przyspieszenie odkrywania nowych leków i skrócenie drogi od laboratorium do pacjenta. CEO Mike Doustdar podkreślił, że integracja sztucznej inteligencji pozwoli analizować dane na skalę dotychczas niemożliwą do osiągnięcia tradycyjnymi metodami.
Firma liczy, że AI pomoże identyfikować obiecujące cząsteczki oraz wzorce w złożonych zbiorach danych, których ludzkie zespoły badawcze nie byłyby w stanie samodzielnie wykryć. Szef OpenAI Sam Altman zaznaczył, że AI może pomóc ludziom żyć dłużej i lepiej, a sektor life sciences to jeden z kluczowych obszarów transformacji. Partnerstwo wpisuje się w szerszy trend – coraz więcej koncernów farmaceutycznych sięga po sztuczną inteligencję, by zoptymalizować kosztowne i czasochłonne procesy badań klinicznych. Eksperci ostrzegają jednak, że branża jest wciąż daleko od pełnego wykorzystania potencjału AI, a wiele etapów rozwoju leków pozostaje tradycyjnych. Novo Nordisk buduje swoje kompetencje AI także w oparciu o wcześniejszą współpracę z Nvidią i superkomputer Gefion, służący przyspieszeniu wczesnych badań. Spółka zmaga się z rosnącą presją ze strony amerykańskiego rywala Eli Lilly w segmencie leków na otyłość, gdzie utraciła przewagę pierwszego gracza. W odpowiedzi na tę rywalizację Novo w styczniu tego roku wprowadziło na rynek tabletkową wersję Wegovy oraz pracuje nad lekami nowej generacji.
Zaangażowanie w AI to zatem nie tylko kwestia innowacji, ale także strategiczna odpowiedź na potrzebę przyspieszenia pipeline'u produktowego. Rynek przyjął tę wiadomość pozytywnie, co widać po wyraźnym ruchu na kursie akcji NVO.
Ruch ten jednak nie zmienia faktu, że akcje notowane są w ciągłym i głębokim trendzie spadkowym. Pytanie teraz brzmi, że taka informacja mogłaby trwale poprawić sentymenty inwestorów czy są tylko chwilowym spowolnieniem dotychczasowego momentum.
Źródło: xStation
