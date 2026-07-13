  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:37 · 13 lipca 2026

Nowe ryzyko dla inflacji❓ – LIVE 7:50⏰

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • ropa drożeje, indeksy w dół wobec eskalacji konfliktu
  • metale znów pod presją, GOLD broni $4000
  • EURPLN powyżej 4,30 po decyzji RPP

W dzisiejszym webinarze:

- koniec „pokoju” na Bliskim Wschodzie

- dług AI coraz większym ryzykiem dla rynku

- inwestorzy czekają na Warsha i start sezonu wyników

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