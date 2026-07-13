Nowe ryzyko dla inflacji❓ – LIVE 7:50⏰

- ropa drożeje, indeksy w dół wobec eskalacji konfliktu
- metale znów pod presją, GOLD broni $4000
- EURPLN powyżej 4,30 po decyzji RPP
- ropa drożeje, indeksy w dół wobec eskalacji konfliktu
- metale znów pod presją, GOLD broni $4000
- EURPLN powyżej 4,30 po decyzji RPP
W dzisiejszym webinarze:
- koniec „pokoju” na Bliskim Wschodzie
- dług AI coraz większym ryzykiem dla rynku
- inwestorzy czekają na Warsha i start sezonu wyników
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
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