Kalendarz ekonomiczny: Wielki tydzień Warsha (13.07.2026)

Nadchodzące dni przyniosą bardzo wiele istotnych z perspektywy decydentów FOMC informacji. W piątek możemy być dużo bliżsi określenia tego czy komitet pod rozwagę weźmie możliwość podniesienia stóp procentowych już 29 lipca.

Na pierwszym planie znajdzie się oczywiście półroczne sprawozdanie prezesa Fedu – Kevina Warsha przed amerykańskim Kongresem.

🗓️ Harmonogram

Zaczynamy we wtorek.

Z reguły całe wydarzenie poprzedza publikacja oświadczenia ze strony Rezerwy Federalnej (ok. godz. 14:30).

Jego odczytanie punktualnie o godz. 16:00 rozpoczyna główną część przesłuchania.

Później następuje przejście do sekcji przeznaczonej na pytania ze strony polityków z Izby Reprezentantów.

Dzień później, o tej samej porze (środa, 16:00), prezes Fedu staje przed Senatem.

Warto nadmienić, że we wtorek o godz. 14:30 opublikowane zostaną także być może najważniejsze dane tego miesiąca – amerykańska inflacja CPI za czerwiec. Dzień później ukażą się dane dot. inflacji PPI, w czwartek sprzedaż detaliczna, w piątek zaś produkcja przemysłowa.

Oznacza to, że pod koniec tygodnia dane zarysowywać będą względnie kompletny obraz amerykańskiej gospodarki.

🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne

Tydzień rozpoczynamy jednak spokojnie. Dziś odczytów makroekonomicznych będzie niewiele, a uwaga skupi się raczej na przemówieniach – m.in. ze strony Christophera Wallera czy Michelle Bowman.

Poniedziałek

Nowa Nelandia

Wskaźnik PMI dla sektora usług wzrósł w czerwcu do najwyższego poziomu w tym roku. Szczególny optymizm widać w zakresie nowych zamówień (53). Zarówno sprzedaż, zapasy, jak i zatrudnienie pozostały pod kreską.

📆 Kalendarz makroekonomiczny

Poniedziałek

USA: Przemówienie członka FOMC. Christophera Wallera Godzina: 18:30



Wtorek

Australia: Indeks zaufania biznesu NAB (czerwiec) Godzina: 3:30 Poprzedni: -14

Japonia: Produkcja przemysłowa (maj) Godzina: 6:30 Konsensus: +0,5% m/m Poprzedni: +0,5% m/m

Szwajcaria: Inflacja PPI (czerwiec) Godzina: 8:30 Poprzedni: -1,8%



🗂️ Publikacje wyników spółek

Rozpoczynamy sezon wyników! Już jutro możemy spodziewać się raportów ze strony największych spółek:

BitMine Immersion Technologies ($ BMNR.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Richtech Robotics ($ RR.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

American Resources Corporation ($ AREC.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę