Kalendarz ekonomiczny: Wielki tydzień Warsha (13.07.2026)

Nadchodzące dni przyniosą bardzo wiele istotnych z perspektywy decydentów FOMC informacji. W piątek możemy być dużo bliżsi określenia tego czy komitet pod rozwagę weźmie możliwość podniesienia stóp procentowych już 29 lipca.
Na pierwszym planie znajdzie się oczywiście półroczne sprawozdanie prezesa Fedu – Kevina Warsha przed amerykańskim Kongresem.
🗓️ Harmonogram
- Zaczynamy we wtorek.
- Z reguły całe wydarzenie poprzedza publikacja oświadczenia ze strony Rezerwy Federalnej (ok. godz. 14:30).
- Jego odczytanie punktualnie o godz. 16:00 rozpoczyna główną część przesłuchania.
- Później następuje przejście do sekcji przeznaczonej na pytania ze strony polityków z Izby Reprezentantów.
- Dzień później, o tej samej porze (środa, 16:00), prezes Fedu staje przed Senatem.
Warto nadmienić, że we wtorek o godz. 14:30 opublikowane zostaną także być może najważniejsze dane tego miesiąca – amerykańska inflacja CPI za czerwiec. Dzień później ukażą się dane dot. inflacji PPI, w czwartek sprzedaż detaliczna, w piątek zaś produkcja przemysłowa.
Oznacza to, że pod koniec tygodnia dane zarysowywać będą względnie kompletny obraz amerykańskiej gospodarki.
🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne
Tydzień rozpoczynamy jednak spokojnie. Dziś odczytów makroekonomicznych będzie niewiele, a uwaga skupi się raczej na przemówieniach – m.in. ze strony Christophera Wallera czy Michelle Bowman.
Poniedziałek
Nowa Nelandia
- Wskaźnik PMI dla sektora usług wzrósł w czerwcu do najwyższego poziomu w tym roku. Szczególny optymizm widać w zakresie nowych zamówień (53). Zarówno sprzedaż, zapasy, jak i zatrudnienie pozostały pod kreską.
📆 Kalendarz makroekonomiczny
Poniedziałek
- USA: Przemówienie członka FOMC. Christophera Wallera
- Godzina: 18:30
Wtorek
- Australia: Indeks zaufania biznesu NAB (czerwiec)
- Godzina: 3:30
- Poprzedni: -14
- Japonia: Produkcja przemysłowa (maj)
- Godzina: 6:30
- Konsensus: +0,5% m/m
- Poprzedni: +0,5% m/m
- Szwajcaria: Inflacja PPI (czerwiec)
- Godzina: 8:30
- Poprzedni: -1,8%
🗂️ Publikacje wyników spółek
Rozpoczynamy sezon wyników! Już jutro możemy spodziewać się raportów ze strony największych spółek:
- BitMine Immersion Technologies ($BMNR.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- Richtech Robotics ($RR.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- American Resources Corporation ($AREC.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- Ropa naftowa: Za nami wzrost cen kluczowych surowców energetycznych o blisko 5%. Tym samym zbliżają się one do lokalnych maksimów. Kolejne nagłówki z Teheranu oraz Waszyngtonu mogą doprowadzić do dalszej rotacji kapitału.
- US100: Po silnych spadkach w Azji, rynek wyczekuje otwarcia a Ameryce. Na ten moment wiele wskazuje na to, że kluczowe wskaźniki otworzą dzień spadkami.
- EURNOK: Wraz z początkiem lipca korona zaczęła ponownie się umacniać. Głównym motorem napędowym ruchu wzrosty cen kluczowych surowców energetycznych.
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