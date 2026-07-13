Poranna odprawa: Cieśnina Ormuz zamknięta? (13.07.2026)

🌍 IRGC zamyka Cieśninę Ormuz
W sobotę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystosował oświadczenie, w którym ogłosił, że Cieśnina Ormuz zostaje zamknieta dla ruchów statków “do odwołania”. Wszelkie dalsze działania ze strony USA lub ich sojuszników w odpowiedzi na blokadę mają spotkać się z surowym odwetem. Zagrożone mają być przede wszystkim bazy sojuszników USA w rejonie.
Korpus poinformował także o tym, że w ramach ostrzeżenia dokonał ostrzału na statek, który wyłączył systemy identyfikacyjne, poruszał się zatwierdzoną przez Irańczyków trasą i zignorował rozkaz zmiany kursu.
🌍 USA zaprzecza
Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało z kolei, że Iran nie kontroluje cieśniny, a “ruch odbywa się płynnie” i bez większych zakłóceń. Donald Trump odrzucił oświadczenia Teheranu, zapewniając o drożności szlaku dla statków poruszających się zgodnie z prawem. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli Teheran nie zaprzestanie swoich działań, USA dokona kolejnych ataków na Iran.
Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej Stany Zjednoczone dokonały ostrzału 80 obiektów w Iranie, a prezydent Trump ogłosił na szczycie NATO w Ankarze zerwanie paktu o zawieszeniu broni.
🛢️ Rynek surowców
Bez większych zaskoczeń na rynku surowców.
- Ceny ropy naftowej Brent oraz WTI powróciły do lokalnych szczytów w okolicach kolejno 79,5 i 74,5 dolarów za baryłkę. Oznacza to wzrost o ok. 4,5%.
- Gaz na holenderskiej giełdzie TTF także drożeje (+3,6%). Za MWh zapłacić musimy obecnie nieznacznie powyżej 50 dolarów.
- Rosną rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich (4,58%), co przyczynia się do spadków cen złota ($4060) oraz srebra ($58,3).
📈 Akcje
Na azjatyckich rynkach głęboka czerwień. Sentyment względem ryzyka po raz kolejny poważnie się pogarsza.
- Po pokaźnych zyskach wynikających z debiutu spółki na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, o przeszło 14% osłabia się dziś koreańskie SK Hynix. Cały indeks KOSPI znów głęboko pod kreską (-8,2%).
- Straty notują także japoński Nikkei 225 (-2,2%) oraz chiński Shanghai SE Composite (-1,6%).
- Z peletonu wybija się jedynie Hang Seng (+0,5%), wspierany przez JD (+3,7%), Alibabę (+2%), CNOOC (+1,7%) czy Xiaomi (+1%).
Na minusach również kontrakty futures na europejskich oraz amerykańskich rynkach.
- Nasdaq 100 znajduje się 1,4% pod kreską.
- DAX traci 0,9%.
📈 Dane makroekonomiczne
Istotny pod kątem makroekonomicznym tydzień rozpoczynamy nad wyraz spokojnie. Poza indeksem PMI dla sektora usług w Nowej Zelandii (nawiasem mówiąc, ten okazał się całkiem niezły – 50,6), nie czeka nas dziś publikacja istotnych z naszej perspektywy odczytów.
Wyczekujemy na wtorek, który przyniesie publikację marcowych danych inflacyjnych z USA oraz przesłuchanie prezesa Warsha przed amerykańską Izbą Reprezentantów
💱 Waluty
W obliczu odwrotu inwestorów od ryzyka, króluje dolar amerykański, choć na ten moment notowane przez niego zyski są raczej niewielkie. Para EURUSD oscyluje w okolicach 1,14.
- U szczytu zestawienia waluty surowcowe – korona norweska oraz kanadyjski dolar (osłabienie nieprzekraczająca 0,1% względem dolara amerykańskiego).
- Na dnie dolar australijski (-0,4%), cechująca się wysoką betą korona szwedzka (-0,4%) oraz jen (-0,4%), który powoli zbliża się do ustanowionych niedawno lokalnych minimów.
- Na czerwono także wszystkie kluczowe z naszej perspektywy walut rynków wschodzących. Szczególnie źle radzą sobie forint węgierski (-0,7%), won południowokoreański (-0,6%) oraz rand południowoafrykański (-0,6%) – waluty krajów najmocniej narażonych na pogłębienie kryzysu energetycznego. Wśród przegranych znajdziemy także polskiego złotego (-0,5%).
₿ Kryptowaluty
Awersja względem ryzyka ciąży kluczowym kryptowalutom. Tracą zarówno Bitcoin (-1,6%), który spada poniżej bariery 63 tys. dolarów, jak i Ethereum (-1,7%), za które obecnie zapłacić musimy ok. 1780 dolarów.
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