Poranna odprawa: Cieśnina Ormuz zamknięta? (13.07.2026)

🌍 IRGC zamyka Cieśninę Ormuz

W sobotę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystosował oświadczenie, w którym ogłosił, że Cieśnina Ormuz zostaje zamknieta dla ruchów statków “do odwołania”. Wszelkie dalsze działania ze strony USA lub ich sojuszników w odpowiedzi na blokadę mają spotkać się z surowym odwetem. Zagrożone mają być przede wszystkim bazy sojuszników USA w rejonie.

Korpus poinformował także o tym, że w ramach ostrzeżenia dokonał ostrzału na statek, który wyłączył systemy identyfikacyjne, poruszał się zatwierdzoną przez Irańczyków trasą i zignorował rozkaz zmiany kursu.

🌍 USA zaprzecza

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało z kolei, że Iran nie kontroluje cieśniny, a “ruch odbywa się płynnie” i bez większych zakłóceń. Donald Trump odrzucił oświadczenia Teheranu, zapewniając o drożności szlaku dla statków poruszających się zgodnie z prawem. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli Teheran nie zaprzestanie swoich działań, USA dokona kolejnych ataków na Iran.

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej Stany Zjednoczone dokonały ostrzału 80 obiektów w Iranie, a prezydent Trump ogłosił na szczycie NATO w Ankarze zerwanie paktu o zawieszeniu broni.

🛢️ Rynek surowców

Bez większych zaskoczeń na rynku surowców.

Ceny ropy naftowej Brent oraz WTI powróciły do lokalnych szczytów w okolicach kolejno 79,5 i 74,5 dolarów za baryłkę. Oznacza to wzrost o ok. 4,5%.

Gaz na holenderskiej giełdzie TTF także drożeje (+3,6%). Za MWh zapłacić musimy obecnie nieznacznie powyżej 50 dolarów.

Rosną rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich (4,58%), co przyczynia się do spadków cen złota ($4060) oraz srebra ($58,3).

📈 Akcje

Na azjatyckich rynkach głęboka czerwień. Sentyment względem ryzyka po raz kolejny poważnie się pogarsza.

Po pokaźnych zyskach wynikających z debiutu spółki na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, o przeszło 14% osłabia się dziś koreańskie SK Hynix. Cały indeks KOSPI znów głęboko pod kreską (-8,2%).

Straty notują także japoński Nikkei 225 (-2,2%) oraz chiński Shanghai SE Composite (-1,6%).

Z peletonu wybija się jedynie Hang Seng (+0,5%), wspierany przez JD (+3,7%), Alibabę (+2%), CNOOC (+1,7%) czy Xiaomi (+1%).

Na minusach również kontrakty futures na europejskich oraz amerykańskich rynkach.

Nasdaq 100 znajduje się 1,4% pod kreską.

DAX traci 0,9%.

📈 Dane makroekonomiczne

Istotny pod kątem makroekonomicznym tydzień rozpoczynamy nad wyraz spokojnie. Poza indeksem PMI dla sektora usług w Nowej Zelandii (nawiasem mówiąc, ten okazał się całkiem niezły – 50,6), nie czeka nas dziś publikacja istotnych z naszej perspektywy odczytów.

Wyczekujemy na wtorek, który przyniesie publikację marcowych danych inflacyjnych z USA oraz przesłuchanie prezesa Warsha przed amerykańską Izbą Reprezentantów

💱 Waluty

W obliczu odwrotu inwestorów od ryzyka, króluje dolar amerykański, choć na ten moment notowane przez niego zyski są raczej niewielkie. Para EURUSD oscyluje w okolicach 1,14.

U szczytu zestawienia waluty surowcowe – korona norweska oraz kanadyjski dolar (osłabienie nieprzekraczająca 0,1% względem dolara amerykańskiego).

Na dnie dolar australijski (-0,4%), cechująca się wysoką betą korona szwedzka (-0,4%) oraz jen (-0,4%), który powoli zbliża się do ustanowionych niedawno lokalnych minimów.

Na czerwono także wszystkie kluczowe z naszej perspektywy walut rynków wschodzących. Szczególnie źle radzą sobie forint węgierski (-0,7%), won południowokoreański (-0,6%) oraz rand południowoafrykański (-0,6%) – waluty krajów najmocniej narażonych na pogłębienie kryzysu energetycznego. Wśród przegranych znajdziemy także polskiego złotego (-0,5%).

₿ Kryptowaluty

Awersja względem ryzyka ciąży kluczowym kryptowalutom. Tracą zarówno Bitcoin (-1,6%), który spada poniżej bariery 63 tys. dolarów, jak i Ethereum (-1,7%), za które obecnie zapłacić musimy ok. 1780 dolarów.