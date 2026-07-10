Podsumowanie dnia: Optymistyczny koniec tygodnia. SK Hynix szybuje 14% na Nasdaq. Energia w dół (10.07.2026)

🇺🇸 Akcje w USA i nastroje rynkowe
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Kontrakty na indeksy w USA przechodzą do delikatnych wzrostów pod wpływem geopolityki i optymizmu w techu: Kontrakty terminowe na Wall Street odnotowały niewielkie zwyżki, napędzane optymizmem wokół debiutu SK Hynix oraz oświadczeniem Donalda Trumpa, że USA zgodziły się na rozmowy z Iranem. Kontrakty na Dow Jones (US30) oraz S&P 500 (US500) zyskały po 0,3%, podczas gdy Nasdaq 100 (US100) wzrósł o 0,25%. Przeciw podrażeniu handlowały małe spółki z Russell 2000 (US2000), spadając o 0,45%.
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ADRy SK Hynix zyskują 14% w historycznym debiucie w Nowym Jorku: Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) południowokoreańskiego giganta półprzewodników wystrzeliły w piątek o 14% do 170 USD. Spółka pozyskała rekordowe 26,5 miliarda dolarów, co stanowi największy debiut zagranicznej firmy w historii USA. Regularny handel ruszy w poniedziałek pod tickerem SKHY.
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Meta rośnie o 5,5% dzięki planom własnej produkcji chipów i monetyzacji: Akcje spółki-matki Facebooka podrożały po informacjach, że we wrześniu rozpocznie ona produkcję własnych chipów AI we współpracy z Broadcom i TSMC. Strategia ta zakłada również monetyzację nadwyżek mocy obliczeniowych, co ma zoptymalizować koszty centrów danych i zmniejszyć długoterminową zależność od sprzętu Nvidii.
🇪🇺 Rynki europejskie i Polska
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Europejskie indeksy kończą piątek z umiarkowanym optymizmem: Rynki w Europie odnotowały stabilne wzrosty, którym przewodził brytyjski FTSE 100 (UK100) oraz włoski FTSE MIB (ITA40), zyskując po 0,7%. Francuski CAC 40 (FRA40) wzrósł o 0,25%, natomiast niemiecki DAX (DE40) zakończył ostatnią sesję tygodnia na płasko.
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GPW reaguje euforią na globalne nastroje i gołębie sygnały z NBP: Indeks WIG20 zyskał 2,26%, mocno wspierany przez lepsze nastroje na świecie oraz sugestie prezesa NBP dotyczące powakacyjnych obniżek stóp procentowych. Liderem wzrostów był sektor bankowy, na czele z PKO BP zyskującym 4,5%, podczas gdy Orlen wypadł najsłabiej, kończąc handel na płasko.
🌍 Gospodarka i Banki Centralne
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Dane z rynku pracy w Kanadzie powyżej prognoz, ale widoczny wpływ ceł: Kanadyjska gospodarka dodała w czerwcu 18 tysięcy miejsc pracy, co obniżyło stopę bezrobocia do lepszego od oczekiwań poziomu 6,5%. Wzrost ten był jednak napędzany głównie przez etaty cząstkowe, podczas gdy sektor przemysłowy stracił 17 tysięcy miejsc pracy z powodu amerykańskich ceł. Choć dane te umocniły dolara kanadyjskiego o 0,25% względem USD, nie powinny one zmienić szerszych perspektyw polityki Banku Kanady.
💱 Rynki Walutowe (FX)
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Indeks dolara cofa się do wsparcia, jen liderem wzrostów w G10: Indeks dolara (USDIDX) osunął się o 0,1% w rejon lokalnego wsparcia przy 100,600, reagując na złagodzenie napięć geopolitycznych po informacjach o rozmowach USA-Iran. Najsilniejszą walutą grupy G10 okazał się jen japoński – pary USDJPY oraz EURJPY spadły o 0,5% po tym, jak japoński Minister Finansów zapowiedział „zachęcanie” krajowych funduszy do inwestowania w rodzime aktywa. Apetyt na ryzyko wsparł również dolara australijskiego (AUDUSD: +0,3%) oraz nowozelandzkiego (NZDUSD: +0,4%), natomiast kurs EURUSD zakończył sesję płasko przy 1,1430.
🛢️ Metale, Energia i Rolnictwo
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Surowce energetyczne w odwrocie po doniesieniach o deeskalacji: Zarówno ropa naftowa, jak i gaz ziemny zniżkowały na koniec tygodnia w reakcji na łagodniejszą retorykę Białego Domu wobec Iranu. Ropa Brent straciła 0,6%, spadając do 75,60 USD za baryłkę, WTI potaniała o 1% do 71,10 USD za baryłkę, a kontrakty na amerykański gaz ziemny (NATGAS) osunęły się o 2,8%, powielając 2-procentowy spadek kontraktów w Europie.
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Raport WASDE wywołuje wzrosty na rynku towarów rolnych: Najnowszy raport WASDE wykazał niższe od oczekiwań zapasy końcowe kukurydzy (1790 mln vs 1889,5 mln prognozy) oraz soi (310 mln vs 335 mln prognozy). Z kolei zapasy końcowe pszenicy (722 mln) i bawełny (4,1 mln) okazały się wyższe od rynkowych założeń. Mimo mieszanych danych podażowych cały kompleks zamknął się na zielono: kukurydza zyskała 2%, soja wzrosła o 1%, pszenica podskoczyła o 3,5%, a bawełna dodała 0,7%.
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Złoto traci 0,4% do 4100 USD za uncję; Srebro traci 0,45% do 59,70 USD za uncję.
🪙 Kryptowaluty
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Aktywa cyfrowe notują solidne wzrosty: Główne kryptowaluty podążyły za ogólnym rynkowym ruchem risk-on. Bitcoin (BTC) zyskał 1,15%, handlując dokładnie na poziomie 64 000 USD, podczas gdy Ethereum (ETH) radziło sobie jeszcze lepiej, rosnąc o 2,6% i podnosząc cenę do 1795 USD.
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.07.2026)
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