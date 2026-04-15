OIL: ceny ropy tracą już ponad 22% od szczytów 📌

- Spadki ropy: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD – wygaszanie premii za ryzyko
- Rynki wyceniają postęp przed kolejną rundą rozmów USA–Iran (czwartek)
- Trump sygnalizuje szybkie rozwiązanie; brak potrzeby przedłużania rozejmu
- Vance wskazuje na „wielkie porozumienie” i postęp negocjacji
- Ponad 100 tankowców kierujących się do USA wskazuje na reorganizację podaży
- Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowym ryzykiem dla globalnych przepływów energii
Rynek ropy nafotowej wycenia coraz większe prawdopodobieństwo rozejmu między USA a Iranem. Premia za ryzyko geopolityczne stopniowo się wygasza. Brent spadł do 94,30 USD, a WTI do 90,80 USD, zbliżając się do najniższych poziomów od kilku tygodni. Ruch ten odzwierciedla rosnące przekonanie rynku o możliwym rozwiązaniu dyplomatycznym.
Rynki wyraźnie przeszły w tryb „optymizmu wokół porozumienia” przed kolejną rundą rozmów USA–Iran, która ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Prezydent Trump wzmacnia ten narracyjny ton, twierdząc, że konflikt jest „bardzo bliski zakończenia” i sugerując, że przedłużenie zawieszenia broni może nie być konieczne. Wiceprezydent Vance podkreślił „znaczący postęp” i zarysował potencjalne „wielkie porozumienie”, zakładające reintegrację gospodarczą Iranu w zamian za ustępstwa nuklearne. Jest to wyraźny kontrast wobec załamania rozmów w poprzedni weekend.
Zachowanie rynków przez ostatnie dwa dni potwierdzają ten optymizm. Akcje wyraźnie odbiły, a amerykańskie indeksy ponownie zbliżają się do historycznych szczytów, podczas gdy popyt na bezpieczne aktywa osłabł. Jednocześnie rynek energii reaguje najbardziej bezpośrednio — ceny ropy spadły znacząco z ostatnich maksimów, przy czym WTI jest niżej o ponad 22% względem szczytu. Mimo to sytuacja pozostaje krucha: przepływy przez Cieśninę Ormuz są nadal istotnie ograniczone, a każde zakłócenie lub załamanie negocjacji może szybko odwrócić obecny trend. Fakt, że ponad 100 pustych tankowców kieruje się do USA, wskazuje raczej na reorganizację podaży niż pełną normalizację rynku.
Pomimo poprawy nastrojów, rynki wciąż znajdują się między optymizmem a strukturalną niepewnością. Ewentualne porozumienie mogłoby stopniowo ograniczyć premię za ryzyko geopolityczne, jednak kluczowe kwestie — zwłaszcza dotyczące zobowiązań nuklearnych i długoterminowego wpływu regionalnego — pozostają nierozwiązane. Na ten moment ropa pozostaje najczulszym barometrem sentymentu: reaguje spadkami na pozytywne nagłówki, ale pozostaje podatna na gwałtowne odbicia w przypadku pogorszenia sytuacji.
