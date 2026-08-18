OIL cofa po komunikatach Trumpa ⬇️ Czy Teheran pozwoli USA przejąć kontrolę nad Ormuz🚢

Prezydent Donald Trump opublikował serię stanowczych oświadczeń na platformie Truth Social:
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Brak negocjacji: „Nie toczą się i nie są planowane żadne rozmowy z Islamską Republiką Iranu”.
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Blokada morska trwa: Operacja US Navy wymierzona w irańskie porty pozostaje w pełnej mocy.
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Cieśnina Ormuz "otwarta": Akwen jest operacyjny, a amerykańskie siły zapewniają, że wszystkie miny morskie zostały usunięte lub zdetonowane.
Reakcja rynków: Ropa łapie oddech
Ceny ropy naftowej lekko się cofają po tych słowach. Szansa na udrożnienie Cieśniny Ormuz i usunięcie min morskich to sygnał, że fizyczny przepływ surowca (stanowiącego ok. 20% globalnych dostaw) ma szansę na wznowienie. Źródło: xStation
Geopolityczna zmiana układu sił
Komunikaty Trumpa potwierdzają to, co Waszyngton zapowiadał od pewnego czasu: USA zamierzają de facto jednostronnie kontrolować Cieśninę Ormuz. Prezydent zasugerował w ostatnich dniach nawet potraktowanie cieśniny jako obszaru podlegającego amerykańskiej jurysdykcji. To brutalne odebranie Teheranowi jego najważniejszej karty przetargowej. Dotychczas to groźba zamknięcia tego wąskiego gardła była głównym narzędziem irańskiego szantażu energetycznego.
Co na to Iran? Szach czy wojna asymetryczna?
Dla Teheranu utrata kontroli nad przepływem w Cieśninie Ormuz jest wizerunkowym i strategicznym ciosem. Choć irańska marynarka wojenna jest w defensywie, odpowiedź już się zarysowuje i będzie miała charakter asymetryczny.
Irańskie dowództwo wojskowe skomentowało już otwarcie cieśniny, ostrzegając, że statki mogą przez nią swobodnie przepływać, ale "po jej opuszczeniu mogą znaleźć kilka dziur w swoich kadłubach".
Waszyngton próbuje pokazać, że zbrojnie wymusi wolność żeglugi i zamrozi irańską gospodarkę blokadą. Iran z kolei, nie mogąc wejść w otwarte starcie z US Navy, najprawdopodobniej wróci do taktyki sabotażu, ataków z użyciem dronów i wojny cieni, aby udowodnić światu, że bez zgody Teheranu żaden transport ropy z Zatoki Perskiej nie jest w pełni bezpieczny, a to rzuca cień na widoczną dzisiaj reakcję spadkową OIL.
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