OIL rośnie ponad 1% 🛢️

Problemy poda┼╝owe ropy przewa┼╝aj─ů nad s┼éabymi danymi z Chin

Ceny ropy na dzisiejszej sesji zyskuj─ů pomimo s┼éabych danych gospodarczych z Chin. Ceny surowca wci─ů┼╝ pozostaj─ů pod presj─ů ogranicze┼ä poda┼╝owych z Zatoki Meksyka┼äskiej oraz Libii. OIL ro┼Ťnie dzi┼Ť o ponad 1,4%, a OIL.WTI zyskuje 1,7%.┬á

Na rynek w weekend nap┼éyn─Ö┼éy negatywne sygna┼éy z chi┼äskiej gospodarki, kt├│ra pozostaje najwi─Ökszym importerem ropy. Produkcja przemys┼éowa w Pa┼ästwie ┼Ürodka wzros┼éa w sierpniu o 4,5% (wobec 5,1% w lipcu), co oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od marca, a tak┼╝e ni┼╝sze tempo od przewidywanych 4,8%. Pogarszaj─ůce si─Ö tempo odbudowy chi┼äskiej gospodarki stanowi jeden z czynnik├│w obci─ů┼╝aj─ůcych notowania ropy. Czynnik ten pozostaje jednak na dzisiejszej sesji w cieniu problem├│w w poda┼╝y surowca zar├│wno ze strony ameryka┼äskiej, jak i libijskiej.

Kontrakty na rop─Ö Brent (OIL) po zanotowaniu tegorocznego do┼éka w okolicach 69 $ odbijaj─ů ju┼╝ o ok. 5% i przebijaj─ů pierwsz─ů stref─Ö oporu wyznaczon─ů na poziomie 72 $ przez lokalne do┼éki z grudnia 2023 r. Nast─Öpna strefa, kt├│r─ů powinni obserwowa─ç inwestorzy znajduje si─Ö na psychologicznej barierze 75 $, kt├│r─ů wzmacniaj─ů lokalne do┼éki z sierpnia i stycznia tego roku. ┼╣r├│d┼éo: xStation

Estymuje si─Ö, ┼╝e produkcja w Zatoce Meksyka┼äskiej w ostatnich dniach spad┼éa o ok. 700 tys. bary┼éek na dzie┼ä ze wzgl─Ödu na huragan Francine. Z kolei w Libii w dalszym ci─ůgu produkcja jest ograniczona do ok. 0,4 mln brk na dzie┼ä, przy ┼Ťrednim poziomie produkcji z pierwszej po┼éowy roku na poziomie 1,3 mln brk na dzie┼ä. EIA estymuje, ┼╝e w III kwartale tego roku implikowany spadek zapas├│w wyniesie 0,9 mln brk na dzie┼ä, natomiast w IV kwartale 1,0 mln brk na dzie┼ä. Dopiero przywr├│cenie produkcji ze strony OPEC+ w przysz┼éym roku mo┼╝e doprowadzi─ç do zbilansowania rynku.┬á

Jednocze┼Ťnie pozycje spekulacyjne na kontraktach na rop─Ö Brent s─ů na najni┼╝szych poziomach od lat. Pozycja netto kontrakt├│w funduszy pieni─Ö┼╝nych spad┼éy po raz pierwszy do ujemnych warto┼Ťci od 2011 r. Mo┼╝e stworzy─ç to podstaw─Ö pod ewentualne wyga┼Ťni─Öcie presji poda┼╝owej du┼╝ych funduszy, kt├│re zmniejsza┼éy d┼éug─ů pozycj─Ö od kwietnia. Ceny ropy od tego momentu spad┼éy o ponad 20%.┬á