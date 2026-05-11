OpenAI pomoże firmom wdrażać AI?

Jak wskazują niezliczone firmy konsultingowe, spółki oraz ośrodki badawcze - takie jak choćby S&P Global, Deloitte, MIT, IBM czy Bloomberg - jedną z największych barier na drodze dalszego rozwoju AI są nieefektywne wdrożenia technologii lub ich brak.

Każdy program czy rozwiązanie jest tylko na tyle dobry, na ile dobre jest jego wdrożenie. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to prostego dashboardu do śledzenia projektów lub czasu pracy, czy modelu LLM. OpenAI zastosowało się do maksymy „jeśli chcesz coś zrobić dobrze - zrób to sam”, zakładając firmę „OpenAI Development Company” .

Jest to osobna spółka, kontrolowana przez OpenAI, której jednym z deklarowanych celów ma być pomoc firmom we wdrażaniu rozwiązań opartych na AI. Nie chodzi tu tylko o dostęp do technologii - sprzedaż licencji w przypadku wydzielonego podmiotu jest sprawą drugorzędną lub trzeciorzędną. Nowa spółka chce stworzyć względnie przejrzystą strukturę i powtarzalną procedurę wdrażania rozwiązań w firmach, w tym: narzędzia, procedury, uzasadnienia i metodologię. Wraz z tym szerokim zakresem narzędzi i usług dostępne mają być także usługi doradcze i konsultingowe.

Czytając wciąż ogólnikowe materiały dostępne publicznie, pomysł i realizacja wydają się być bliźniaczo podobne do rozwiązania stosowanego przez spółkę Palantir pod nazwą „Forward Deployed Engineering”.

Zamiary deklarowane przez OpenAI mogą budzić wiele nadziei wobec dalszego sukcesu spółki, ale również obaw.

W obszarze nadziei można zaobserwować, że spółka nie czeka na procesy rynkowe w celu weryfikacji i wypracowania rozwiązań; nie pozwala też, by potencjalnie lukratywna działalność wyślizgnęła się z rąk poprzez utratę prowadzenia, zanim wyścig się jeszcze zacznie. OpenAI własnoręcznie adresuje jedną z największych bolączek ekosystemu modeli AI, co może ogromnie zaprocentować spółce już w bliskiej przyszłości.

Istnieją też obawy. Przede wszystkim specjaliści i inżynierowie AI, których wiedza i umiejętności są na poziomie wystarczającym do pracy nad rozwojem tzw. „modeli krańcowych”, są niewyobrażalnie rzadcy i są to obecnie prawdopodobnie najlepiej opłacani pracownicy na świecie. Delegowanie tych specjalistów do pracy nad wdrożeniami nie tylko będzie drogie, ale może też opóźniać pracę nad głównymi rozwiązaniami firmy - czyli modelami AI.