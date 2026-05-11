OpenAI pomoże firmom wdrażać AI?

Jak wskazują niezliczone firmy konsultingowe, spółki oraz ośrodki badawcze - takie jak choćby S&P Global, Deloitte, MIT, IBM czy Bloomberg - jedną z największych barier na drodze dalszego rozwoju AI są nieefektywne wdrożenia technologii lub ich brak.
Każdy program czy rozwiązanie jest tylko na tyle dobry, na ile dobre jest jego wdrożenie. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to prostego dashboardu do śledzenia projektów lub czasu pracy, czy modelu LLM. OpenAI zastosowało się do maksymy „jeśli chcesz coś zrobić dobrze - zrób to sam”, zakładając firmę „OpenAI Development Company”.
Jest to osobna spółka, kontrolowana przez OpenAI, której jednym z deklarowanych celów ma być pomoc firmom we wdrażaniu rozwiązań opartych na AI. Nie chodzi tu tylko o dostęp do technologii - sprzedaż licencji w przypadku wydzielonego podmiotu jest sprawą drugorzędną lub trzeciorzędną. Nowa spółka chce stworzyć względnie przejrzystą strukturę i powtarzalną procedurę wdrażania rozwiązań w firmach, w tym: narzędzia, procedury, uzasadnienia i metodologię. Wraz z tym szerokim zakresem narzędzi i usług dostępne mają być także usługi doradcze i konsultingowe.
Czytając wciąż ogólnikowe materiały dostępne publicznie, pomysł i realizacja wydają się być bliźniaczo podobne do rozwiązania stosowanego przez spółkę Palantir pod nazwą „Forward Deployed Engineering”.
Zamiary deklarowane przez OpenAI mogą budzić wiele nadziei wobec dalszego sukcesu spółki, ale również obaw.
W obszarze nadziei można zaobserwować, że spółka nie czeka na procesy rynkowe w celu weryfikacji i wypracowania rozwiązań; nie pozwala też, by potencjalnie lukratywna działalność wyślizgnęła się z rąk poprzez utratę prowadzenia, zanim wyścig się jeszcze zacznie. OpenAI własnoręcznie adresuje jedną z największych bolączek ekosystemu modeli AI, co może ogromnie zaprocentować spółce już w bliskiej przyszłości.
Istnieją też obawy. Przede wszystkim specjaliści i inżynierowie AI, których wiedza i umiejętności są na poziomie wystarczającym do pracy nad rozwojem tzw. „modeli krańcowych”, są niewyobrażalnie rzadcy i są to obecnie prawdopodobnie najlepiej opłacani pracownicy na świecie. Delegowanie tych specjalistów do pracy nad wdrożeniami nie tylko będzie drogie, ale może też opóźniać pracę nad głównymi rozwiązaniami firmy - czyli modelami AI.
Target Hospitality: Czy Pivot AI może się udać?
US OPEN: US OPEN: Półprzewodniki utrzymują rynek na szczytach
💯Rekordowy sezon na Wall Street - LIVE 07:50
Komentarz giełdowy: Czego chce rynek, a co może dostać?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.