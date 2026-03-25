OpenAI wyłącza „Sorę” – Co to oznacza dla rynku?

OpenAI, jeden z głównych przedstawicieli i symboli rewolucji AI, około pół roku temu udostępnił szerokiej publiczności swój model do generowania wideo, Sorę. Model, jak mogło się wielu wydawać, był przełomowy: nawet uważni obserwatorzy niejednokrotnie „nabierali się” na materiały generowane przez algorytm. Wielu widziało w nim początek trudnego okresu, jeśli nie końca, dla „konwencjonalnego” kina czy wielu mediów. Wczoraj jednak OpenAI zapowiedziało, że czas popularnej aplikacji dobiegł końca. Co poszło nie tak i kto może na tym zarobić?

Szczegóły oraz dokładne, realne przyczyny decyzji OpenAI nie są znane. Konsensusem wśród dziennikarzy i wielu analityków z branży LLM wydaje się to, że model był zwyczajnie zbyt nierentowny i mało perspektywiczny, a spółka znajduje się w momencie, w którym moc obliczeniowa oraz zasoby finansowe i ludzkie są potrzebne znacznie bardziej gdzie indziej.

Zasoby finansowe, o których mowa, wydają się w spółce coraz bardziej ograniczone. OpenAI jest firmą prywatną, więc nie jest możliwa rzetelna analiza jej danych finansowych. Reuters donosi jednak, że spółka oferuje firmom private credit stopę zwrotu z kapitału na poziomie 17,5%. Tak wysoka stopa zwrotu może oznaczać, że spółka ma obecnie poważne problemy z przyciąganiem kapitału, który, warto przypomnieć, wciąż „przepala” w zatrważających ilościach.

Zamknięcie Sory w oczywisty sposób sygnalizuje kłopoty podmiotów zajmujących się AI. Kto jednak może skorzystać na zmianie sentymentu? Mogą to być spółki najbardziej „ukarane” na wycenach przez rewolucję, która jeszcze nie nadeszła, lub firmy, które potrafią zidentyfikować słabości tej technologii.

Na odwróceniu się kapitału i konsumentów od Video AI najbardziej mogą skorzystać duże, tradycyjne podmioty, które miały najwięcej do stracenia. Najlepszymi przykładami są tutaj Disney, Netflix oraz Paramount.

Spółki medialne doznały znacznych przecen na fali obaw o AI oraz o jakość długoterminowych strategii. Po spadkach od ostatnich szczytów rzędu kilkunastu procent, możliwy może okazać się powrót do górnych ograniczeń konsolidacji.

Disney jako globalny konglomerat nie chciał ryzykować braku zaangażowania w rewolucję, nawet jeśli nie był do niej do końca przekonany. Disney podpisał umowę o współpracy z OpenAI, udzielając licencji na swoje IP. Zamykając jednak Sorę, OpenAI przyznaje pośrednio, że współpraca z Disneyem okazała się mało produktywna. Przypadek Disneya pokazuje, że nawet mając po swojej stronie jedno z najważniejszych aktywów konwencjonalnych wydawców, własność intelektualną pozyskaną legalnie, inicjatywa video AI może ponosić porażkę.

Może to wspierać wyceny spółek takich jak Netflix czy Paramount. AI zagrażało „modelom” premium platform streamingowych na kilku frontach, jednak koniec Sory oznacza, że „fosa” biznesowa dużych dystrybutorów i producentów pozostaje nieprzekraczalna dla inżynierów i programistów.