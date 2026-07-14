Optymizm małych firm w USA wg. NFIB zdecydowanie przekracza prognozy

- Indeks optymizmu małych firm NFIB wzrósł, zbliżając się do swojej 52-letniej średniej wynoszącej 98,0 pkt. Poprawiły się oczekiwania dotyczące warunków prowadzenia biznesu oraz przyszłej sprzedaży.
- Niepewność przedsiębiorców spadła drugi miesiąc z rzędu, jednak nadal pozostaje wyraźnie powyżej historycznej średniej.
- 32% właścicieli małych firm zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników, a odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrósł do 11%.
- Inflacja ponownie została uznana za najważniejszy problem dla małych przedsiębiorstw. Wskazało ją 21% respondentów – najwięcej od października 2024 roku.
- Firmy nadal podnoszą ceny – odsetek przedsiębiorstw zwiększających ceny wzrósł czwarty miesiąc z rzędu do najwyższego poziomu od stycznia 2023 roku. Jednocześnie zmniejszyła się liczba firm planujących kolejne podwyżki cen w najbliższych trzech miesiącach, co może sugerować stopniowe wygasanie presji inflacyjnej.
- Oczekiwania dotyczące koniunktury wyraźnie się poprawiły. Wskaźnik przewidujący lepsze warunki prowadzenia działalności w ciągu sześciu miesięcy wzrósł po raz pierwszy w tym roku, a prognozy sprzedaży osiągnęły najwyższy poziom od kilku miesięcy.
- Plany inwestycyjne przedsiębiorstw również się poprawiły – 20% firm zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w ciągu najbliższego półrocza, co jest najwyższym wynikiem w tym roku.
- Średnie oprocentowanie krótkoterminowych kredytów spadło do 7,4%, najniższego poziomu od października 2022 roku, a odsetek firm regularnie korzystających z finansowania obniżył się do 22%, wyraźnie poniżej historycznej średniej.
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