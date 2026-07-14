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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
12:01 · 14 lipca 2026

Optymizm małych firm w USA wg. NFIB zdecydowanie przekracza prognozy

Odczyt nastrojów małych firm w Stanach Zjednoczonych (NFIB Business Optimism Index) wskazał w czerwcu poziom 97,4 zdecydowanie powyżej 95,7 prognoz i 95,3 poprzednio
  • Indeks optymizmu małych firm NFIB wzrósł, zbliżając się do swojej 52-letniej średniej wynoszącej 98,0 pkt. Poprawiły się oczekiwania dotyczące warunków prowadzenia biznesu oraz przyszłej sprzedaży.
  • Niepewność przedsiębiorców spadła drugi miesiąc z rzędu, jednak nadal pozostaje wyraźnie powyżej historycznej średniej.
  • 32% właścicieli małych firm zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników, a odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrósł do 11%.
  • Inflacja ponownie została uznana za najważniejszy problem dla małych przedsiębiorstw. Wskazało ją 21% respondentów – najwięcej od października 2024 roku.
  • Firmy nadal podnoszą ceny – odsetek przedsiębiorstw zwiększających ceny wzrósł czwarty miesiąc z rzędu do najwyższego poziomu od stycznia 2023 roku. Jednocześnie zmniejszyła się liczba firm planujących kolejne podwyżki cen w najbliższych trzech miesiącach, co może sugerować stopniowe wygasanie presji inflacyjnej.
  • Oczekiwania dotyczące koniunktury wyraźnie się poprawiły. Wskaźnik przewidujący lepsze warunki prowadzenia działalności w ciągu sześciu miesięcy wzrósł po raz pierwszy w tym roku, a prognozy sprzedaży osiągnęły najwyższy poziom od kilku miesięcy.
  • Plany inwestycyjne przedsiębiorstw również się poprawiły – 20% firm zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w ciągu najbliższego półrocza, co jest najwyższym wynikiem w tym roku.
  • Średnie oprocentowanie krótkoterminowych kredytów spadło do 7,4%, najniższego poziomu od października 2022 roku, a odsetek firm regularnie korzystających z finansowania obniżył się do 22%, wyraźnie poniżej historycznej średniej.
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