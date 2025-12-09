Oracle: Przed wynikami

Oracle — jeden z liderów usług i infrastruktury chmurowej, będzie publikował wyniki po zakończeniu środowej sesji w USA. Wyceny spółki mają za sobą rok, który przyniósł diametralne zmiany wyceny i sentymentu.

Poprawny wzrost przychodów i zysków, w połączeniu z bezprecedensowym wzrostem back logu na fali umowy z OpenAI wyniosła wyceny Oracle na nowe szczyty. Szybko jednak inwestorzy zaczęli bliżej przyglądać się planowanym przepływom pieniężnym spółki, szczególnie CAPEX . Spółka próbuje generować CAPEX na poziomie tz. Mega-capów, mimo że sama nim nie jest. Dodatkowo próbuje to robić w warunkach, w którym już na dzień dzisiejszy Oracle obciążone jest wskaźnikiem d ługu do kapitału na poziomie aż ~450% . Budzi to tak duże obawy, że w ostatnich miesiącach spółka nie tylko straciła ok. 30% swojej wyceny, ale można było zaobserwować istotny wzrost aktywności kontraktów CDS .

Jakie są oczekiwania względem wyników?

Ostatnie publikacje często rozczarowywały inwestorów w ujęciu przychodów i zysków, jednak rekompensowały to perspektywami, prognozami, inwestycjami lub dynamicznym rozwojem w kluczowych obszarach. Tym razem jednak akcjonariusze mogą domagać się realizacji przynajmniej części z nich.

Oczekiwania zysków plasują się na poziomie ok. 1,64 dolarów za akcje oraz przychodów na poziomie ok. 16,19 miliardów dolarów . Kolejne rozczarowanie w tych obszarach może nie zostać przyjęte przez inwestorów z takim samym dystansem jak w przypadku poprzednich konferencji. Co bardzo istotne, ostatecznie większą uwagę inwestorzy będą przykładać do zyskowności niżeli przychodu.

Co może okazać się absolutnie krytyczne to właściwe odczytanie przez zarząd spółki nastawienia rynku do CAPEX . Nie są one już wartością samą w sobie, a ich dalsze zwiększanie w obecnej sytuacji może sprowokować dalszą przecenę.

ORCL.US (H1)

Źródło: xStation5

