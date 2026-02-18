Palo Alto po wynikach: Czy bezpieczeństwo dalej jest w cenie?

Palo Alto, kalifornijski gigant cyberbezpieczeństwa, opublikował swoje wyniki po zamknięciu wtorkowej sesji. Oczekiwania wobec wyników były wysokie, a wyniki okazały się nawet lepsze. Mimo to spółka traci w notowaniach posesyjnych ponad 6%.

Spółka wykazała EPS na poziomie 1,03 USD wobec oczekiwanych 0,94 USD. Stanowi to wzrost o ok. 20% rok do roku.

Przychody wzrosły do 2,6 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 2,58 mld USD. Jest to wzrost o kilkanaście procent rok do roku.

Na konferencji wynikowej spółka wskazała, że odnosi sukcesy w swojej inicjatywie „platformizacji” kompleksowych rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz szybko adaptuje się do potrzeb klientów silnie zaangażowanych w implementację rozwiązań AI.

Dodatkowo spółka niedawno ogłosiła oficjalne i pełne zamknięcie swojego najważniejszego zakupu, izraelskiego CyberArk. Przejęcie ma pomóc rozszerzyć ofertę m.in. o unikatowy system ochrony i weryfikacji tożsamości.

Skąd zatem spadki? Spółka musiała obniżyć prognozy wzrostu zysku na rok 2026 z 3,8–3,9 USD EPS do 3,65–3,7 USD. Jest to poniżej deklarowanego konsensusu na poziomie 3,87 USD. W zamian zauważalnie podniesiono oczekiwane przychody: z ok. 10,5 mld USD do 11,3 mld USD. Spółka wskazuje, że rośnie i rozwija się, jednak adaptacja, rozwój oraz wdrożenia najnowszych rozwiązań okazały się bardziej kosztowne, niż oczekiwano. W związku z tym akcjonariusze powinni być gotowi na niewielki spadek rentowności mimo wzrostu przychodów.

Optymizmu nie wydają się tracić analitycy topowych firm inwestycyjnych. Morgan Stanley czy BTIG wciąż widzą w spółce istotny potencjał wzrostowy.

PANW.US (D1)

Kurs w szczycie korekty stracił względem szczytu ponad 30%. FIBO 78,6 zapewniło krótkoterminowe wsparcie, jednak po otwarciu notowań 18.02.2026 kurs prawdopodobnie ponownie przetestuje poziom 150 USD. Jego obrona będzie kluczowa dla wznowienia trendu wzrostowego. Na niekorzyść byków działa przecięcie EMA 100 oraz 200, jednak jeśli kurs uda się szybko wyprowadzić do okolic FIBO 50, możliwy będzie ponowny ruch w górę na podobieństwo tego z końcówki 2022 roku.

Źródło: xStation5