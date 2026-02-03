Panika na akcjach spółek software 📉Claude Cowork od Anthropic zatopił Wall Street?

Anthropic wchodzi w legal tech: rynek reaguje gwałtownie, bo to ruch na warstwę aplikacyjną, nie „kolejny model AI”. Traderzy masowo pozbywają się akcji firm z całej branży, bo narastają obawy, że sztuczna inteligencja może mocno podkopać dotychczasowe modele biznesowe.

Ogłoszenie Anthropic dotyczące uruchomienia wtyczki prawnej dla Claude wywołało natychmiastową, silną reakcję na rynku akcji. Nie dlatego, że inwestorzy „nagle odkryli AI”. W tej chwili prywatna spółka Anthropic przestała być wyłącznie dostawcą modelu językowego, a zaczyna wchodzić w obszar aplikacji i procesów biznesowych, czyli w miejsce - gdzie realnie monetyzuje się popyt.

Nie dlatego, że inwestorzy „nagle odkryli AI”. W tej chwili prywatna spółka Anthropic przestała być wyłącznie dostawcą modelu językowego, a zaczyna wchodzić w obszar aplikacji i procesów biznesowych, czyli w miejsce - gdzie realnie monetyzuje się popyt. Nowa wtyczka ma wspierać typowe zadania prawne, takie jak przegląd dokumentów, identyfikacja ryzyk, wstępna selekcja NDA oraz monitoring compliance. To zestaw funkcji, który uderza w rdzeń wielu produktów legal software tj. narzędzi osadzonych w codziennym workflow działów prawnych, kancelarii i zespołów compliance.

W praktyce rynek odczytał tę informację jako przyspieszenie procesu ryzyka dla tradycyjnych platform. Być może część wartości przeniesie się z klasycznych dostawców danych i narzędzi do nowej warstwy interfejsu opartej o AI. W ostatnich miesiącach ryzyko „AI disruption” w sektorze oprogramowania narastało, ale wejście Anthropic w legal tech ma kilka cech, które wzmacniają niepokój na rynku:

To nie jest produkt typu „chat”, tylko rozwiązanie do wykonywania konkretnych czynności operacyjnych.

Wtyczki są naturalnym mechanizmem dystrybucji, bo pozwalają modelowi sięgać po narzędzia i dane klienta.

Sektor prawny to branża, w której wysoka marżowość i wysoka cena są uzasadniane oszczędnością czasu oraz redukcją ryzyka. Jeśli AI przejmie część tej wartości, presja na wyceny może być istotna.

Istotnym kontekstem jest też wcześniejsze uruchomienie Claude Cowork, czyli bardziej dostępnej wersji Claude Code. Claude Code to narzędzie agentowe działające w terminalu, natomiast Cowork ma charakter bardziej „no-code” i obniża barierę wejścia. Z perspektywy rynku to ważne, ponieważ przejście od narzędzi dla inżynierów do narzędzi dla użytkownika biznesowego zwykle oznacza potencjalnie większą skalę adopcji.

Źródło: xStation5

Skala reakcji: presja sprzedażowa w legal software i data analytics

Po publikacji informacji o wtyczce rynek wyprzedawał akcje spółek z obszaru legal software, wydawnictw i firm opartych o dane. W komentarzach medialnych wskazywano spadki m.in. w takich nazwach jak Pearson, RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Wolters Kluwer czy Sage. Z punktu widzenia inwestora ważne jest to, że ta reakcja miała charakter koszykowy: kapitał redukował ekspozycję na cały segment „legal + data”, bez precyzyjnego rozróżniania modeli biznesowych i realnej wrażliwości poszczególnych spółek na zmianę technologiczną. To typowe zachowanie rynku w pierwszej fazie narracyjnego szoku. Najważniejszy element tej informacji to przesunięcie wartości w łańcuchu:

Model językowy jako „dostawca” jest elementem infrastruktury.

Wtyczka, która wykonuje pracę i integruje się z narzędziami, jest elementem aplikacji.

Aplikacja, która kontroluje workflow użytkownika, ma największą zdolność do przejęcia budżetu.

Rynek w uproszczeniu wycenia scenariusz, w którym Anthropic nie tylko dostarcza inteligencję, ale staje się warstwą operacyjną, przez którą przepływa praca. To właśnie w tej warstwie znajdują się najbardziej odporne przychody w SaaS.

Co może być mylące w tej reakcji rynku?

Mimo ostrej przeceny, nie oznacza to automatycznie, że tradycyjni dostawcy legal tech tracą rację bytu. W tym segmencie istnieją przewagi, które są trudne do zastąpienia „samym AI”:

wiarygodność i jakość źródeł,

cytowalność i możliwość audytu,

kontrola wersji, logowanie działań, governance,

zgodność z regulacjami i standardami branżowymi,

odpowiedzialność i bezpieczeństwo danych w środowisku enterprise.

Dlatego kluczowe pytanie brzmi nie „czy AI zastąpi legal software”, tylko: w jakim stopniu AI skomodytyzuje część funkcji, które dziś są monetyzowane w cenie abonamentu, i czy obecni gracze utrzymają pricing power poprzez integrację AI w swoich platformach. Teraz rynek będzie szukał danych, które potwierdzą lub obalą te obawy. Najbardziej istotne wskaźniki do obserwacji to:

churn i retencja w produktach legal software,

presja rabatowa przy odnowieniach,

dynamika upsellu modułów AI,

zmiany w cyklu sprzedaży (wydłużenie decyzji zakupowych),

sygnały o migracji użytkowników do rozwiązań alternatywnych.

Dodatkowo warto śledzić, jak Anthropic rozwiąże kwestie krytyczne dla legal: bezpieczeństwo, kontrolę dostępu, logi, cytowanie źródeł, integracje z systemami klienta oraz model dystrybucji. Bez tego adopcja w dużych organizacjach może być ograniczona, nawet jeśli produkt będzie atrakcyjny funkcjonalnie.

Dzisiejsza wyprzedaż jest przede wszystkim sygnałem, że inwestorzy zaczęli traktować AI jako bezpośrednie ryzyko dla części modeli biznesowych software, zwłaszcza tam, gdzie produkt opiera się na „wiedzy i dostępie” bardziej niż na głęboko osadzonym workflow. Wejście Anthropic w legal tech jest ważne, bo jest przykładem ekspansji na warstwę aplikacyjną, a nie tylko kolejnym krokiem w rozwoju modelu.Na tym etapie rynek wycenia ryzyko w sposób uproszczony - sprzedając 'wszystko'. Kolejny etap to selekcja: spółki, które potrafią zamienić AI w element wzmacniający workflow i utrzymać pricing power, będą miały argumenty do stabilizacji, lub nawet podniesienia wycen.