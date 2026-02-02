Paradoks Oracle. Gigantyczne inwestycje i paradoks rosnącego długu

Rekordowe finansowanie i jego cel

Oracle ogłosił plan pozyskania rekordowego finansowania w wysokości nawet 50 miliardów USD w 2026 roku, które mają zostać przeznaczone głównie na rozbudowę infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oraz rozwój projektów sztucznej inteligencji. Celem jest obsługa kontraktów z największymi globalnymi klientami, w tym AMD, Nvidia, Meta, OpenAI, TikTok i xAI.

Skala inwestycji jest bezprecedensowa: rozbudowa infrastruktury OCI może pochłonąć 80–90% pozyskanego kapitału, a rozwój projektów AI dodatkowe 10–20%. Dla porównania, całkowite roczne przychody Oracle wynoszą około 50 miliardów USD, co oznacza, że firma planuje pozyskać niemal równowartość rocznych przychodów, aby sfinansować ambitne plany. W praktyce oznacza to, że tempo inwestycji musi być ścisłe i precyzyjnie kontrolowane, aby uniknąć nadmiernego wzrostu kosztów i zadłużenia.

Kondycja finansowa firmy i obciążenia zadłużeniem

Dane pokazują systematyczny wzrost EBITDA, potwierdzający rosnącą skalę działalności operacyjnej Oracle. Jednocześnie obserwowane jest stopniowe zbliżanie się ROIC do poziomu WACC, co sugeruje zawężanie się nadwyżki zwrotu z kapitału nad jego kosztem. Taka dynamika zwiększa wrażliwość spółki na dalszy wzrost zadłużenia i kosztów finansowania, mimo poprawy wyników operacyjnych.

Oracle już obecnie posiada wysokie zadłużenie, a koszty jego obsługi wynoszą około 4–5% rocznie od całkowitego długu, co przy zadłużeniu rzędu 40–50 miliardów USD generuje 1,6–2,5 miliarda USD rocznie w kosztach odsetkowych. To oznacza, że nawet przy zakładanym wzroście przychodów o 15–20% rocznie, marże netto mogą zostać istotnie obniżone.

Dodatkowo planowana emisja nowych akcji w wysokości do 20 miliardów USD wiąże się z rozwodnieniem obecnych udziałów, co może obniżyć wartość posiadanych akcji o około 15–20% w krótkim terminie, zanim rynek oceni realną wartość inwestycji. W praktyce firma balansuje między potrzebą kapitału a presją na rentowność.

Ryzyko kredytowe i stabilność finansowa

Struktura bilansu wskazuje na wyraźny wzrost zadłużenia netto przy relatywnie stabilnym poziomie środków pieniężnych. Current ratio pozostaje zmienne i okresowo zbliża się do dolnych granic komfortu, co sugeruje ograniczoną elastyczność płynnościową. Dalsze zwiększanie finansowania dłużnego może więc istotnie podnieść ryzyko kredytowe spółki.

Źródło: Bloomberg

Obecne ratingi kredytowe Oracle (BBB / Baa2) plasują firmę na granicy inwestycyjnej. Prognozowane prawdopodobieństwo niewypłacalności w perspektywie 20 lat wynosi około 37%, co pokazuje, że ryzyko niewypłacalności w przypadku dalszego zadłużenia się, jest relatywnie wysokie.

Dylemat strategiczny – pułapka finansowa

Oracle stoi przed poważnym strategicznym dylematem. Jeśli firma nie zwiększy inwestycji, przychody mogą spadać o 10–15% w ciągu 2–3 lat z powodu utraty kontraktów i spadku konkurencyjności.

Jeżeli firma zdecyduje się na agresywne finansowanie inwestycji, koszty obsługi długu mogą pochłaniać 15–20% rocznych przychodów. W takim scenariuszu, mimo wzrostu przychodów o 15–20% rocznie z realizowanych projektów AI i chmury, wolne przepływy pieniężne mogą wzrosnąć niewystarczająco, co znacząco ogranicza zdolność Oracle do dalszych inwestycji i reinwestycji w rozwój.

To pokazuje, że Oracle znajduje się w „pułapce finansowej”, w której każda decyzja niesie realne ryzyko, zarówno spadku przychodów, jak i nadmiernego obciążenia bilansu.

Szanse i ryzyka strategiczne

Długoterminowo Oracle ma zarówno istotne szanse, jak i poważne zagrożenia. Rozbudowa infrastruktury i rozwój AI mogą zwiększyć przychody o 15–20% rocznie, umożliwiając realizację wielomiliardowych kontraktów z globalnymi graczami.

Jednocześnie wysokie koszty obsługi długu mogą pochłaniać 15–20% rocznych przychodów, a wolne przepływy pieniężne muszą wynosić co najmniej równowartość obsługi długu, aby utrzymać stabilność finansową. Ryzyko utraty ratingu inwestycyjnego lub konieczność szybkiego skalowania infrastruktury może dodatkowo zwiększyć presję finansową w ujęciu kosztowym, zmniejszając rentowność.

Kluczowe wnioski

Oracle znajduje się na strategicznym rozdrożu. Kosztowne inwestycje w AI i chmurę są niezbędne, aby utrzymać pozycję w rynku, ale jednocześnie znacząco zwiększają ryzyko finansowe i presję na bilans.

W scenariuszu optymistycznym akcje Oracle mogą stabilizować się i rosnąć o 5–10% rocznie dzięki wzrostowi przychodów o 15–20% i kontrolowanym kosztom długu. W scenariuszu pesymistycznym kurs może zaliczyć gwałtowną korektę w krótkim terminie, jeśli koszty długu wzrosną, a przychody nie nadążą za tempem realizacji inwestycji. Najbliższe lata zdecydują o pozycji Oracle w globalnym wyścigu technologicznym i jej zdolności do efektywnego zarządzania finansami w warunkach wysokiego zadłużenia.