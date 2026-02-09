Partia Takaichi wygrywa wybory w Japonii, czy to powrót problemów z długiem? 💰✂️

Tzw. „trade Takaichi” ponownie znalazł się w centrum uwagi po zdecydowanym zwycięstwie koalicji premier Sanae Takaichi w wyborach do izby niższej. LDP zdobyła 316 z 465 mandatów, a razem z 36 miejscami partii Ishin koalicja uzyskała większość dwóch trzecich (ponad 310 mandatów). Wynik ten usuwa kluczowe bariery legislacyjne i wzmacnia oczekiwania na ekspansję fiskalną, w tym proponowane dwuletnie zawieszenie 8-procentowego podatku od sprzedaży żywności, które rynki postrzegają jako wsparcie dla wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie jako wyzwanie dla stabilności finansów publicznych Japonii.

Jen japoński jest dzisiaj jedną z silniejszych walut G10. Źródło: xStation 5

Dla rynku akcji polityczna klarowność stanowi krótkoterminowy impuls wzrostowy. Inwestorzy coraz chętniej stawiają na spółki notowane w Japonii w oczekiwaniu na wyższe wydatki publiczne, większe nakłady na obronność oraz inwestycje strategiczne (AI, cyfryzacja), nawet jeśli rynek obligacji pozostaje wrażliwy na ryzyko zwiększonej podaży długu. Największym punktem zapalnym pozostaje plan podatkowy: szacunki wskazują na roczną lukę finansową rzędu ok. 5 bln jenów, co sprawia, że rynki uważnie obserwują, w jaki sposób rząd zamierza ją wypełnić, nie podważając zaufania do i tak już bardzo wysokiego zadłużenia Japonii.

Główny indeks japońskich akcji - JP225 (Nikkei 225) zyskuje dzisiaj zaledwie 0,25%. Jednak to wystarczyło, żeby indeks znalazł się na historycznych szczytach. Źródło: xStation 5

Jen pozostaje natomiast głównym „amortyzatorem” szoku — a władze wyraźnie starają się wyznaczyć granicę wobec nieuporządkowanego osłabienia waluty. W poniedziałkowym, płytkim i zmiennym handlu USDJPY chwilowo wzrósł do 157,729, po czym szybko się cofnął; po nasilonej serii ostrzeżeń para spadła o ok. 0,4% do 156,620, stabilizując się w pobliżu 5-dniowej średniej kroczącej (~156,600). Przy zgodnym przekazie kancelarii premiera, ministerstwa finansów i najwyższych rangą urzędników ds. FX, podkreślających „pilność” i sprzeciw wobec jednostronnych ruchów, ryzyko interwencji wyraźnie wzrosło, co powinno ograniczać krótkoterminowy potencjał wzrostowy USDJPY, pomimo ekspansywnej polityki oczekiwanej po wygranej Takaichi.

