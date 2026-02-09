Partia Takaichi wygrywa wybory w Japonii, czy to powrót problemów z długiem? 💰✂️

Tzw. „trade Takaichi” ponownie znalazł się w centrum uwagi po zdecydowanym zwycięstwie koalicji premier Sanae Takaichi w wyborach do izby niższej. LDP zdobyła 316 z 465 mandatów, a razem z 36 miejscami partii Ishin koalicja uzyskała większość dwóch trzecich (ponad 310 mandatów). Wynik ten usuwa kluczowe bariery legislacyjne i wzmacnia oczekiwania na ekspansję fiskalną, w tym proponowane dwuletnie zawieszenie 8-procentowego podatku od sprzedaży żywności, które rynki postrzegają jako wsparcie dla wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie jako wyzwanie dla stabilności finansów publicznych Japonii.
Jen japoński jest dzisiaj jedną z silniejszych walut G10. Źródło: xStation 5
Dla rynku akcji polityczna klarowność stanowi krótkoterminowy impuls wzrostowy. Inwestorzy coraz chętniej stawiają na spółki notowane w Japonii w oczekiwaniu na wyższe wydatki publiczne, większe nakłady na obronność oraz inwestycje strategiczne (AI, cyfryzacja), nawet jeśli rynek obligacji pozostaje wrażliwy na ryzyko zwiększonej podaży długu. Największym punktem zapalnym pozostaje plan podatkowy: szacunki wskazują na roczną lukę finansową rzędu ok. 5 bln jenów, co sprawia, że rynki uważnie obserwują, w jaki sposób rząd zamierza ją wypełnić, nie podważając zaufania do i tak już bardzo wysokiego zadłużenia Japonii.
Główny indeks japońskich akcji - JP225 (Nikkei 225) zyskuje dzisiaj zaledwie 0,25%. Jednak to wystarczyło, żeby indeks znalazł się na historycznych szczytach. Źródło: xStation 5
Jen pozostaje natomiast głównym „amortyzatorem” szoku — a władze wyraźnie starają się wyznaczyć granicę wobec nieuporządkowanego osłabienia waluty. W poniedziałkowym, płytkim i zmiennym handlu USDJPY chwilowo wzrósł do 157,729, po czym szybko się cofnął; po nasilonej serii ostrzeżeń para spadła o ok. 0,4% do 156,620, stabilizując się w pobliżu 5-dniowej średniej kroczącej (~156,600). Przy zgodnym przekazie kancelarii premiera, ministerstwa finansów i najwyższych rangą urzędników ds. FX, podkreślających „pilność” i sprzeciw wobec jednostronnych ruchów, ryzyko interwencji wyraźnie wzrosło, co powinno ograniczać krótkoterminowy potencjał wzrostowy USDJPY, pomimo ekspansywnej polityki oczekiwanej po wygranej Takaichi.
Źródło: xStation 5
Podsumowanie dnia: Srebro traci 9% 📉Indeksy, kryptowaluty i metale pod presją
📉US100 traci 1,5%
🚨Złoto traci 3% przed zbliżającym się świętem w Chinach
Komentarz giełdowy: Czy rynek odwraca się od sektora technologii?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.