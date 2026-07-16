PayPal: Sprzedaż, stagnacja czy rewolucja?

Akcje PayPala wzrosły podczas środowej sesji o blisko 20%, przebijając pułap 55 USD.

Było to pokłosie publikacji o wspólnej ofercie przejęcia złożonej przez Stripe oraz fundusz private equity Advent International.

Konsorcjum miało zaproponować 60,50 USD za akcję, wyceniając spółkę na ponad 53 mld USD, wartości te są istotne, bo jest to ponad 25% premii wobec wyceny rynkowej z momentu jej złożenia. Wzrost wycen pokazuje, że inwestorzy potraktowali ofertę poważnie - jednak wycena wciąż pozostaje poniżej oferty funduszy.

W razie zakupu, Stripe zyskałby dostęp do ponad 430 mln kont konsumenckich PayPala, sieci Venmo oraz szeregu innych aktywów. Byłoby to de facto uzupełnienie oferty Stripe o duży rynek detaliczno-konsumencki. Połączona grupa przetwarzałaby około 3,7 bln USD płatności rocznie.

Czy PayPal jest tani?

Wśród społeczności analityków zajmujących się spółkami “value”, Paypal jest znany z wyceny, która od wielu lat nie oddaje fundamentalnej sytuacji spółki.

Spółka od dawna nie jest już spółką “wzrostową”, ale pozostaje ona w bardzo dobrej sytuacji. W pierwszym kwartale spółka zwiększyła przychody o 7%, do 8,35 mld USD, a całkowity wolumen płatności osiągnął 464 mld USD. W ujęciu ostatnich 12 miesięcy PayPal wygenerował około 6,8 mld USD wolnych przepływów pieniężnych.

Oferta nie oznacza jednak, że problemy operacyjne spółki zniknęły. Marża operacyjna skurczyła się do 18,4%. Zarząd prognozuje na drugi kwartał spadek skorygowanego EPS o około 9% oraz obniżenie dolarowej marży transakcyjnej o około 3%. Presję zwiększają Apple Pay, Google Pay i rozwiązania bankowe.

Nowy prezes Enrique Lores próbuje odwrócić ten trend poprzez trwającą reorganizację spółki. Plan przewiduje co najmniej 1,5 mld USD oszczędności w perspektywie 3 lat, chociaż znaczna część środków ma zostać ponownie zainwestowana w rozwój produktów. Największym testem pozostaje przyspieszenie “markowego checkoutu” oraz skuteczniejsza monetyzacja Venmo.

Analiza techniczna Paypal (D1)

Mimo że spółce wciaż daleko do szczytu, niedawny wzrost to silny sygnał wzrostowy, który jednym ruchem przebił długoterminową linię tredu spadkowego oraz pokonał opór na poziomie ~54. Źróło: xStation5

Paypal po wielu latach uporczywego trendu spadkowego, nagle wraca do centrum uwagi, co prowokuje pytania na temat dalszych perspektyw spółki. Wszystko zależy od tego, czy Paypal zdecyduje się przyjąć ofertę zakupu.

Najciekawszym zwrotem akcji byłoby odrzucenie propozycji. Byłby to wyraźny sygnał siły spółki oraz wiary akcjonariuszy i zarządu w swoją strategię.