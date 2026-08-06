US Open: Wall Street zyskuje mimo cofnięcia półprzewodników 🗽 S&P 500 znów pokazał siłę?

Czwartkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się spokojnie. Inwestorzy analizują jednocześnie kolejną falę raportów kwartalnych oraz informacje napływające z Bliskiego Wschodu, gdzie trwają rozmowy dotyczące ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. W tle pojawiły się również solidne dane z amerykańskiej gospodarki, które potwierdzają odporność rynku pracy i ograniczoną presję kosztową.

Mimo to apetyt na ryzyko pozostaje umiarkowany, a główne indeksy poruszają się blisko poziomów odniesienia. Największe emocje wywołują dziś pojedyncze spółki, ponieważ inwestorzy coraz mocniej premiują wiarygodne prognozy na kolejne kwartały, a nie tylko dobre historyczne wyniki. Spadki cen akcji SanDisk i WesternDigital nie przełożyły się na szerszą panikę w sektorze półprzewodników, choć walory tych spółek "odstają" na tle reszty.

Wykres US500 (interwał H1)

Mimo spadków na Nasdaq, kontrakt na S&P 500 pokazuje siłę i nadal utrzymuje się powyżej 50-sesyjnej wykładniczej średniej EMA50, przy 7760 punktów, skąd bazowym scenariuszem pozostaje scenariusz dalszej zwyżki.

Źródło: xStation5

S&P 500 S&P 500 pozostaje praktycznie na rekordowych poziomach, tracąc podczas ostatniej sesji jedynie 0,2%, co wskazuje na utrzymującą się stabilność szerokiego rynku amerykańskich akcji. Od początku roku indeks wzrósł o 12,8%, a w perspektywie ostatnich dwunastu miesięcy zyskał około 22%, potwierdzając utrzymujący się trend wzrostowy. Wycena pozostaje bardziej umiarkowana niż w przypadku Nasdaq 100 – wskaźnik P/E wynosi 26,5, co odzwierciedla większą dywersyfikację sektorową indeksu. Od historycznego maksimum S&P 500 dzieli zaledwie 0,2%, a ponad 70% spółek notowanych jest powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, co świadczy o solidnej kondycji rynku. Podczas ostatniej sesji relatywnie najlepiej zachowywały się spółki z sektora ochrony zdrowia, materiałów i finansów, natomiast największą presję obserwowano w sektorze komunikacyjnym oraz energetycznym. Pomimo niewielkiej jednodniowej korekty szerokość rynku pozostaje korzystna, co sugeruje, że obecny ruch ma charakter bardziej technicznego schłodzenia niż sygnału trwałego odwrócenia trendu. Źródło: XTB Resarch Nasdaq 100 Notowania Nasdaq 100 pozostają blisko historycznych maksimów, mimo że podczas ostatniej sesji indeks stracił 0,8%. W ujęciu tygodniowym benchmark zyskał jednak 8,4%, a od początku roku znajduje się około 16,8% powyżej poziomów otwarcia, co potwierdza utrzymującą się przewagę długoterminowego trendu wzrostowego. Wycena pozostaje wymagająca – wskaźnik P/E wynosi 31,5, a sektor technologiczny nadal odpowiada za największą część kapitalizacji indeksu. Z technicznego punktu widzenia Nasdaq 100 znajduje się jedynie 3,8% poniżej historycznego szczytu, a blisko 69% spółek pozostaje powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, co świadczy o szerokim udziale rynku we wzrostach. Jednocześnie w trakcie ostatniej sesji największą presję wywierały spółki z sektora komunikacyjnego i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, podczas gdy ochrona zdrowia zachowywała się relatywnie najlepiej. W średnim terminie inwestorzy będą obserwować, czy obecna korekta pozostanie jedynie krótkotrwałą realizacją zysków, czy przerodzi się w głębsze schłodzenie po bardzo silnym rajdzie z ostatnich miesięcy. Źródło: XTB Resarch Mapa rynku pokazuje, że mimo mieszanej sesji największe spółki technologiczne nadal w dużym stopniu determinują zachowanie całego indeksu. Wzrosty Nvidii, Microsoftu i Apple częściowo równoważyły słabsze zachowanie Alphabetu, Broadcomu czy Microna, dzięki czemu presja na szeroki rynek pozostała ograniczona. Jednocześnie widoczne są dodatnie stopy zwrotu w sektorach ochrony zdrowia, finansów i dóbr konsumpcyjnych podstawowych, co świadczy o utrzymującej się szerokości rynku i dobrej dywersyfikacji wzrostów. Źródło: XTB Research

Najważniejsze informacje ze spółek

Sandisk

Sandisk należy do największych przegranych początku czwartkowej sesji, a akcje spółki tracą około 13%. Opublikowane wyniki za czwarty kwartał fiskalny nie były wystarczająco mocne, aby sprostać wysokim oczekiwaniom rynku. W obecnym otoczeniu inwestorzy oczekują nie tylko dobrych rezultatów finansowych, ale również przekonującej perspektywy dalszego wzrostu. Dzisiejsza reakcja pokazuje, że nawet niewielkie rozczarowanie w sektorze półprzewodników potrafi wywołać zdecydowaną wyprzedaż.

AppLovin

Akcje AppLovin spadają o około 16% po publikacji mieszanych wyników kwartalnych. Część wskaźników okazała się lepsza od prognoz, jednak całościowy obraz raportu nie przekonał inwestorów. Rynek szczególnie ostro ocenia obecnie spółki technologiczne, których wyceny pozostają wymagające, dlatego nawet umiarkowane rozczarowanie prowadzi do silnej realizacji zysków. Zachowanie kursu potwierdza, że oczekiwania wobec sektora pozostają bardzo wysokie.

Restaurant Brands International

Właściciel marek Burger King, Tim Hortons oraz Popeyes przedstawił solidny raport kwartalny. Zysk na akcję wyniósł 1,07 USD, przewyższając oczekiwania rynku na poziomie 1,03 USD, natomiast przychody osiągnęły 2,52 mld USD, zgodnie z konsensusem. Największym pozytywnym zaskoczeniem pozostaje Burger King, gdzie sprzedaż porównywalna wzrosła o 8,5%. Słabsze wyniki pozostałych marek sprawiły jednak, że reakcja inwestorów przed rozpoczęciem sesji była ograniczona.

Peloton Interactive

Peloton rozpoczyna dzień wyraźną przeceną, a kurs spółki spada o około 13%. Wyniki finansowe nie odbiegały znacząco od oczekiwań – przychody okazały się wyższe od prognoz, a zysk był zgodny z konsensusem. Inwestorów zaniepokoił jednak dalszy spadek liczby aktywnych płacących subskrybentów, która zmniejszyła się o 8,8% rok do roku. To właśnie pogarszająca się baza klientów pozostaje obecnie największym wyzwaniem dla spółki.

Moderna

Moderna znajduje się wśród najmocniejszych spółek przed rozpoczęciem handlu, zyskując około 4%. Impulsem do wzrostów była decyzja amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), która zatwierdziła szczepionkę przeciw grypie mFlusiva opartą na technologii mRNA dla osób w wieku 50 lat i starszych. To ważny krok w dalszym rozwoju portfela produktów firmy poza szczepionkami przeciw COVID-19. Inwestorzy odebrali decyzję regulatora jako istotne wsparcie dla przyszłych przychodów spółki.

IonQ

Producent komputerów kwantowych IonQ notuje wzrost o blisko 4% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał. Spółka przekroczyła rynkowe prognozy dotyczące przychodów, a jednocześnie podniosła całoroczne wytyczne do przedziału 280–290 mln USD. Nowa prognoza znalazła się wyraźnie powyżej konsensusu FactSet wynoszącego 268,6 mln USD. Dobre perspektywy finansowe wzmacniają pozytywne nastawienie inwestorów do segmentu technologii kwantowych.

Diageo

Akcje producenta alkoholi premium rosną o około 7% po ogłoszeniu nowego programu poprawy efektywności. Spółka zamierza w ciągu trzech lat wygenerować 1,2 mld USD oszczędności dzięki wdrożeniu bardziej elastycznego i konkurencyjnego modelu operacyjnego. Rynek pozytywnie ocenił działania zarządu, które mają poprawić rentowność w okresie spowolnienia globalnej konsumpcji alkoholu. Mimo dzisiejszego odbicia kurs Diageo pozostaje jedynie nieznacznie powyżej poziomu z początku roku i nadal znajduje się zdecydowanie poniżej rekordów osiągniętych pod koniec 2021 roku.

Western Digital

Western Digital pokazuje, że w obecnym sezonie wyników dobre dane historyczne nie gwarantują pozytywnej reakcji rynku. Spółka przebiła oczekiwania analityków za czwarty kwartał, jednak inwestorzy skupili się przede wszystkim na słabszej od prognoz perspektywie na pierwszy kwartał nowego roku fiskalnego. To właśnie rozczarowujące guidance stało się powodem blisko 18-procentowego spadku notowań. Rynek po raz kolejny przypomina, że największą wartość mają dziś prognozy dotyczące przyszłości, a nie wyniki za zakończony okres.

Akcje Western Digital (WDC.US), interwał D1).

Walor cofnął się o ok. 40% z historycznych szczytów i dziś otworzył się z blisko 20% luką cenową. Warto podkreślić, że od początku roku spółka ma za sobą w dalszym ciągu wzrost o prawie 145% - mamy doczynienia z realizacją zysków, która nie przesądza o zmianie trendu.

Źródło; xStation5