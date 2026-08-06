Wyniki Softbank: Intel i AI nie wystarczy?

Jeden z głównych inwestorów i domniemanych beneficjentów boomu w branży AI, japoński Softbank, opublikował swoje wyniki za Q2 2026.

Mimo wzrostu przychodu powyżej oczekiwań kurs wyraźnie stracił po publikacji, spadki sięgnęły ponad 4%. Powodem było istotne pogorszenie się nie tylko zysków nominalnych, ale ich jakości.

Analiza techniczna SoftBank (D1)

Mimo bardzo zmiennych wycen, trend wzrostowy został zachowany. Popytowi udało się szybko wrócić ponad średnią EMA200 podczas dwóch ostatnich korekt. Źródło: xStation

Dane finansowe

Przychody: 2,02 bln ¥, wobec oczekiwanych ok. 1,92 bln ¥. Wzrost r/r o ponad 10%.

Zysk Brutto: Wzrost do 1,05 bln ¥, powyżej oczekiwań na poziomie ~955 mld ¥, wzrost również o ok. 10% r/r.

Zysk netto: To tutaj firma pokazała słabość, i to więcej niż raz. Spadek do 347,3 mld ¥ wobec 421,8 mld rok temu. Wynik gorszy o ponad 17%.

Diabeł w szczegółach

Wycena oraz szacowanie prawdziwego zysku do wyceny są szczególnie trudne w przypadku firm inwestycyjnych, jak Softbank. Fakt że spółka inwestuje lub przynajmniej próbuje mieć ekspozycję na „AI”, nie ułatwia tego zadania.

Jednak mimo to, rozbicie wyniku na komponenty opowiada historię coraz gorszej jakości inwestycji spółki.

Największym problemem jest ogromny wzrost kosztów sprzedaży/administracji oraz obsługi kursów walutowych. Koszty sprzedaży/administracji wzrosły o blisko 70% r/r do aż 1,28 bln ¥, a koszty finansowe podwoiły się do 328 mld ¥.

Zyski spółki znajdują się obecnie w ogniu krzyżowym:

Z jednej strony spółka ponosi wszelkie obciążenia z tytułu swojej strategii biznesowej, w czym zawiera się wzrost kosztów w segmencie „AI Computing”.

Z drugiej strony, z uwagi na ogromną zmienność kursu jena, koszty zabezpieczenia kursowego wywierają presję na marże i stopy zwrotu spółki.

Pokazuje to przychód w wspomnianym segmencie, który w ujęciu dolarowym wzrósł aż o 30%, ale w jenach – tylko o 17%.

Dwa kluczowe mierniki dla firmy inwestycyjnej, czyli wartość aktywów netto (NAV) oraz wskaźnik wartości do kredytu (LTV), nie pokazują zysku jednak wskazują że wiele tez na temat napięcia wśród kredytodawców spółek AI nie znajdują potwierdzenia w danych.

Źródło: SoftBank Group Corp.

Wartość NAV wzrosła niemal dwukrotnie od końca Q3 2025, do ok. 70 biln ¥. Jednocześnie wskaźnik LTV, spadł z lokalnego szczytu ~20% do ok. 13%. Oznacza że mimo wzrostu aktywów, wskaźnik lewara pozostaje niski.

To wszystko pokazuje, że mimo ogromnego wzrostu wartości inwestycji spółek, nie przekłada się to na realne zyski dla firmy - wręcz przeciwnie.

Czy to źle dla branży?

Słabe, lub przynajmniej rozczarowujące wyniki Softbanku nie muszą oznaczać porażki ani samego AI ani nawet Softbanku.

Słabe wyniki Softbanku mogą być pochodną określonych decyzji inwestycyjnych – specyficznych dla firmy i jej portfolio, a nie całej branży. Słaby wynik Softbanku oznaczać może błędną alokację samego Softbanku - alokację, która może być nie tylko błędna kierunkowo, ale wpływać na nią może też nadmierna koncentracja, której winny jest Softbank.

Nawet jednak w kontekście Softbanku spadek rentowności nie oznacza porażki tezy inwestycyjnej. Firmy inwestycyjne mają zwyczajowo dłuższy horyzont czasowy i większą tolerancję na epizodyczne braki rentowności, jeśli strategia inwestycyjna jest uzasadniona fundamentalnie.