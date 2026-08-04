Pfizer to już nie tylko COVID; spółka publikuje solidne wyniki 💰

Pfizer pokazuje w Q2 2026 solidne wyniki, które potwierdzają tezę, że firma coraz mniej zależy od biznesu covidowego, a coraz więcej zarabia na innych, "core" produktach.

Wyniki kwartalne

Przychody: 15,03 mld USD vs. konsensus 14,41 mld USD (+3% r/r)

Adj. EPS: 0,77 USD vs. 0,68 USD oczekiwane

Strata netto GAAP: 248 mln USD (EPS -0,04 USD), wobec zysku 2,91 mld USD rok wcześniej – różnica wynika głównie z jednorazowych kosztów restrukturyzacji i odpisów niematerialnych

Eliquis (lek przeciwzakrzepowy, współsprzedawany z Bristol Myers Squibb): 2,43 mld USD, +19% r/r, mocno powyżej oczekiwań (2,08–2,09 mld USD est.)

Prevnar (szczepionki): 1,34 mld USD, lekko poniżej estymacji 1,38 mld USD

To już nie tylko COVID

Kluczowy sygnał z raportu: przychody z produktów nie związanych z COVID wzrosły o dodatkowe 1,5 mld USD, co pozwoliło podnieść dolny próg prognozy rocznej. Jednocześnie spółka obniżyła prognozę przychodów z segmentu covidowego (szczepionka + Paxlovid) do 4 mld USD z wcześniejszych 5 mld USD.

To pokazuje wyraźną zmianę struktury przychodów – Pfizer rekompensuje spadek sprzedaży covidowej dzięki:

Eliquisowi – rosnącej sprzedaży dzięki lepszym cenom netto w USA (mniejsze rabaty) i silnemu popytowi globalnemu

Padcev – onkologiczny lek celowany, również pomógł zniwelować słabość segmentu covidowego

Produktom przejętym (acquired products) – przychody z tego segmentu wzrosły o 25% operacyjnie r/r

Rewizja prognoz

Roczne przychody: teraz 60,5–62,5 mld USD (wcześniej 59,5–62,5 mld USD) – podniesiony dolny próg

Adj. EPS: bez zmian, 2,80–3,00 USD (uwzględnia wpływ 650 mln USD związany z umową licencyjną z chińskim Innovent Biologics, wartą do 10,5 mld USD)

Ten zakres oznacza sprzedaż praktycznie płaską lub lekko niższą względem 62,6 mld USD w 2025 roku

Cięcia kosztów – nowa faza

Pfizer ogłosił rozszerzenie programu redukcji kosztów:

Nowy cel: łącznie 6,7 mld USD oszczędności netto (wzrost z wcześniejszych poziomów)

Dodatkowe 2,5 mld USD oszczędności zrealizowane zostaną w latach 2027–2029

Fokus na: usprawnienia portfolio produktowego, zmiany w strukturze sieci operacyjnej, dodatkowa efektywność operacyjna

Pierwsza faza programu (1,5 mld USD) jest na dobrej drodze do realizacji do końca 2027 roku

Perspektywy – obszar wzrostu: obesity

CEO Albert Bourla podkreślił, że "launched and acquired products performed well", a program dotyczący otyłości "advancing with meaningful momentum". To odniesienie do przejęcia Metsera za 10 mld USD – Pfizer liczy, że pozwoli mu to zbudować realną pozycję na szybko rosnącym rynku leków na otyłość (segment GLP-1). Inwestorzy czekają na dane z badań łączących zastrzyk GLP-1 z aktywem amylinowym – to może być kluczowy katalizator dla akcji w najbliższych kwartałach.

Rynek zareagował na wyniki dość spokojnie – akcje notowały płasko w handlu przedsesyjnym, co sugeruje, że mocne wyniki były już częściowo wycenione, a inwestorzy czekają na bardziej długoterminowe dowody transformacji biznesu poza COVID-em.

Od Covidowej fali akcje PFE znajdują się glębokim trendzie spadkowym, ograniczanym przez wykładnicze średnie kroczące. Źródło: xStation