PILNE: RPP utrzymuje stopy bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ta najważniejsza, referencyjna, wciąż wynosi więc 3,75%. Złoty notuje dziś znaczną aprecjację. Kurs EUR/PLN oscyluje obecnie w okolicach 4,23, co oznacza spadek o 0,3% względem otwarcia. Znacznie silniejszy ruch obserwujemy na parze USD/PLN – blisko jednoprocentowy spadek sprowadził ją do poziomu 3,60. Umocnienie polskiej waluty ciężko wiązać jednak z decyzją Rady – złoty podąża za innymi walutami rynków wschodzących, które zyskują na poprawie rynkowego sentymentu związanej z pozytywnymi komunikatami dot. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Waluta pozostaje zależna niemal w pełni od czynników zewnętrznych, zwłaszcza na płaszczyźnie geopolitycznej. Pewien potencjał na wywołanie zmienności ma jednak jutrzejsza konferencja prezesa Glapińskiego. Jeśli wypowie się on nt. obecnego otoczenia makroekonomicznego z większą niż w kwietniu rezerwą, akcentując ryzyka proinflacyjne, polska waluta może nieco się umocnić. Prawdopodobnym wydaje się jednak, że nie będzie akcentował on przesadnie zagrożeń inflacyjnych – zarówno ze względu na ostatnie spadki cen surowców, jak i z racji na chęć tonowania kluczowych dla Rady oczekiwań inflacyjnych wśród konsumentów. Brak wyraźnie jastrzębich podtonów w komunikatach mógłby wpłynąć na ograniczenie oczekiwań wobec podwyżek – to zaś mogłoby wywołać na złotym skromną presję wyprzedażową. Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych XTB

