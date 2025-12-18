PILNE: Bank Anglii obniża stopy zgodnie z oczekiwaniami!🚨Funt się umacnia 📈

13:00 - Decyzja banku Anglii (BoE) o stopach procentowych:
- Aktualna stopa procentowa: 3,75% (Oczekiwano: 3,75% Poprzednio: 4% )
- Głosy za obniżką: 5 (Oczekiwano: 5, Poprzednio: 4)
- Głosy za pauzą: 4 (Oczekiwano: 4, Poprzednio: 4)
Bank Anglii, pod presją słabnącej gospodarki i niższej inflacji, obniżył stopy procentowe na dzisiejszej konferencji o 25pb - co okazało się zgodne z oczekiwaniami rynku.
Komunikat który towarzyszył obniżce był jednak niespodziewanie jastrzębi, szczególnie biorąc pod uwagę sentyment rynku i otoczenie makroekonomiczne wielkiej brytani.
Komitet Polityki Monetarnej jest głęboko podzielony, ale stopniowo zbliża się do poglądu, że dezinflacja jest wystarczająco ugruntowana, aby uzasadnić większe wsparcie dla gospodarki. Członkowie BoE już jednak zapowiadają że następne decyzje o stopach procentowych (docelowo mowa o cięciach) mogą być trudniejsze do podjęcia. Jednocześnie, przedstawiciele banku anglii zwracają uwagę że presja inflacyjna jest już zdecydowanie mniej widoczna.
Gubernator Bailey określił decyzję jako trudną i sygnalizował, że przestrzeń do dalszych cięć staje się bardziej ograniczona, gdy stopy zbliżają się do neutralnego poziomu, ale również poparł pogląd, że polityka prawdopodobnie pozostanie na „stopniowej ścieżce spadkowej”.
Sprawia to że Funt umacnia się o aż 0,2% wobec USD.
GBPUSD (M1)
Źródło: xStation5
