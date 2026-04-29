PILNE: Bank Kanady utrzymuje stopy bez zmian🇨🇦 📌 USDCAD kontynuuje wzrosty📈

Aktualna stopa: 2,25% Prognoza: 2,25% Poprzednia: 2,25%
Bank Kanady utrzymał główną stopę procentową na poziomie 2,25%, czyli na pułapie obowiązującym od października. Rada zdecydowała się „zignorować” bezpośredni wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na wzrost inflacji, co jest oczywistym posunięciem, gdyż ostateczny wpływ tego czynnika jest trudny do przewidzenia i na ten moment traktuje się go jako charakter przejściowy. Niemniej jednak, polityka pieniężna pozostaje „elastyczna”, z możliwością podwyżek stóp, jeśli szoki cenowe na rynku energii doprowadzą do trwałej i powszechnej inflacji. Warto pamiętać, że teoretycznie Kanada korzysta obecnie ze zwyżki cen na rynku ropy naftowej.
Projekcje ekonomiczne:
Perspektywy inflacji: Inflacja CPI w marcu wzrosła do 2,4% z poziomu 1,8% w lutym, co było podyktowane gwałtownie rosnącymi cenami benzyny. Prognozuje się, że inflacja osiągnie szczyt na poziomie 3% w kwietniu, po czym powróci do celu 2% na początku 2027 roku.
Prognozy wzrostu gospodarczego: Wzrost PKB prognozowany jest na poziomie 1,2% w 2026 roku, wzrastając do 1,7% do 2028 roku wraz ze stopniową odbudową handlu i inwestycji. Podczas gdy konsumpcja i wydatki rządowe wspierają gospodarkę, amerykańskie cła i niepewność handlowa, a w szczególności rewizja umowy CUSMA obciążają eksport. Status Kanady jako eksportera netto ropy naftowej zapewnia jej relatywną odporność.
Rynek pracy i ryzyka: Rynek pracy wykazuje oznaki słabości, a stopa bezrobocia oscyluje między 6,5% a 7%. Kluczowe zagrożenia obejmują nowe amerykańskie restrykcje handlowe, które mogłyby wymusić obniżki stóp, lub utrzymującą się presję cenową na energię, która może wymagać serii podwyżek. Produktywność odnotowuje wczesny wzrost dzięki wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa.
Źródło: xStation5
🛢️PILNE: Ropa po zapasach kontynuuje gigantyczne wzrosty. WTI powyżej 105 USD
⏰US500 blisko rekordów przed Fed
Puls GPW: WIG20 odbija, rynek czeka na dane z Niemiec i Fed
Przegląd rynkowy: Indeksy łapią zadyszkę przed decyzją Fed i wynikami BigTech 🚨DAX pod presją
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.