PILNE: Bank Kanady utrzymuje stopy procentowe bez zmian. USDCAD w dół przez ropę

- Stopy procentowe bez zmian w Kanadzie
- CAD umacnia się przez ropę i słabość dolara
- Głównym czynnikiem niepewności dla gospodarki są cła ze strony USA
Zgodnie z oczekiwaniami Bank Kanady utrzymał stopy procentowe bez zmian na poziomie 2,25%. Bank Kanady w oświadczeniu wskazuje:
- w dalszym ciągu jest gotowy do reakcji w przypadku zmiany perspektywy
- inflacja bliska 2% w najbliższym czasie
- pomijając czynnik podatkowy, inflacja spowolniła od września
- polityka handlowa (zagrożenie 100% ceł ze strony USA) stanowi główny powód obaw dla gospodarki
- wzrost gospodarczy ma wynieść 1,1% w 2026 roku oraz 1,7% w 2027 roku
- Obecne rozważanie zmiany USMCA jest jednym z głównych czynników ryzyka
USDCAD jest dzisiaj jedną z najbardziej zmiennych walut. Para spada do najniższych poziomów od października 2024 roku. Powodem jest oczywiście mocne odbicie cen ropy naftowej oraz ogólna słabość dolara w związku z komentarzami Trumpa o chęci utrzymania takiej sytuacji.
