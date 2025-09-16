PILNE: Bardzo mocne dane o sprzedaży z USA! 📈

14:30 - Dane o sprzedaży w USA za wrzesień:
-
Sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca: 0,6% (Oczekiwana: 0,2% Poprzednia: 0,5%)
-
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów: 0,7% (Oczekiwana: 0,4% Poprzednia: 0,3%)
-
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów i benzyny: 0,7% (Oczekiwana: 0,4% Poprzednia: 0,3%)
Dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej w USA wyraźnie zaskoczył inwestorów. Wzrost wyniósł 0,6% m/m wobec 0,5% miesiąc wcześniej i wyraźnie powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 0,2%.
Dane pokazują, że amerykański konsument pozostaje wyjątkowo odporny.
Tak mocny wynik może skłonić Rezerwę Federalną do większej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o obniżkach stóp procentowych. Przez wzgląd na to, rynki finansowe mogą interpretować ten odczyt negatywnie. Tak wysoki odczyt również wspiera dolara i rentowności obligacji USA.
