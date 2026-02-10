PILNE: Bardzo słabe dane o sprzedaży detalicznej w USA

Dane z USA pokazują wyraźne schłodzenie konsumpcji: sprzedaż detaliczna w grudniu była niezmieniona m/m, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 0,4% po wcześniejszych +0,6%. Również sprzedaż detaliczna z wyłączeniem aut wyniosła 0,0% m/m przy konsensusie +0,4%, co sugeruje słabość popytu także poza segmentem motoryzacyjnym. Kluczowa dla PKB „control group” spadła o 0,1% m/m przy oczekiwanym wzroście o 0,4%, co jest szczególnie negatywnym sygnałem dla dynamiki wydatków konsumpcyjnych na przełomie roku. Jednocześnie indeks kosztów zatrudnienia w IV kwartale wzrósł o 0,7% kw/kw, lekko poniżej prognozy +0,8%, co wskazuje na nieco mniejszą presję płacową. Taki zestaw – słabsza sprzedaż i łagodniejsze koszty pracy – sprzyja narracji o stopniowym chłodzeniu gospodarki i może być odebrany jako argument za bardziej gołębim podejściem Fed w kolejnych miesiącach.
Rentowności obligacji skarbowych osiągnęły najniższy poziom w ciągu sesji, z tego też powodu widzimy wzrosty notowań pary EURUSD zaraz po odczycie.
Patrząc jednak na same dane retail prawdopodobnie nie wystarczą one na to, aby skłonić Fed do podjęcia działań, ale nieco ośmielą zwolenników łagodnej polityki pieniężnej.
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.