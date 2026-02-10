PILNE: Bardzo słabe dane o sprzedaży detalicznej w USA

Dane z USA pokazują wyraźne schłodzenie konsumpcji: sprzedaż detaliczna w grudniu była niezmieniona m/m, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 0,4% po wcześniejszych +0,6%. Również sprzedaż detaliczna z wyłączeniem aut wyniosła 0,0% m/m przy konsensusie +0,4%, co sugeruje słabość popytu także poza segmentem motoryzacyjnym. Kluczowa dla PKB „control group” spadła o 0,1% m/m przy oczekiwanym wzroście o 0,4%, co jest szczególnie negatywnym sygnałem dla dynamiki wydatków konsumpcyjnych na przełomie roku. Jednocześnie indeks kosztów zatrudnienia w IV kwartale wzrósł o 0,7% kw/kw, lekko poniżej prognozy +0,8%, co wskazuje na nieco mniejszą presję płacową. Taki zestaw – słabsza sprzedaż i łagodniejsze koszty pracy – sprzyja narracji o stopniowym chłodzeniu gospodarki i może być odebrany jako argument za bardziej gołębim podejściem Fed w kolejnych miesiącach.

Rentowności obligacji skarbowych osiągnęły najniższy poziom w ciągu sesji, z tego też powodu widzimy wzrosty notowań pary EURUSD zaraz po odczycie.

Patrząc jednak na same dane retail prawdopodobnie nie wystarczą one na to, aby skłonić Fed do podjęcia działań, ale nieco ośmielą zwolenników łagodnej polityki pieniężnej.