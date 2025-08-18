czytaj więcej
PILNE: Bilans handlu zagranicznego EU za czerwiec poniżej prognoz

11:03 18 sierpnia 2025

Główne dane:

  • Bilans handlu zagraniczne s.a. Czerwiec 2.8 (prognoza: 18.1; poprzednio: 16.2)

  • Bilans handlu zagraniczne n.s.a. Czerwiec 7  (prognoza: 13; poprzednio: 16.2)

Czerwcowe dane dotyczące bilansu handlu zagranicznego okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynkowych. Zarówno w ujęciu sezonowo wyrównanym (s.a.), jak i niewyrównanym sezonowo (n.s.a.), odnotowano znaczne spadki w porównaniu z prognozami oraz poprzednimi wartościami. Dane te mogą budzić obawy o siłę odbicia gospodarczego w UE w drugiej połowie roku.

 

