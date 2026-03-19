PILNE: BoE nie zaskakuje; stopy procentowe w Wielkiej Brytanii bez zmian 🚨

W wyniku decyzji podjętej na marcowym posiedzeniu Bank Anglii pozostawił stopę procentową na niezmienionym poziomie 3,75%. Rynki pieniężne zwiększają wyceny scenariusza bardziej jastrzębiej polityki BoE. Zaczęto w pełni wyceniać łączne podwyżki o 50 pb do końca bieżącego roku.
Wynik głosowania Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC):
- Bez zmian: 9 (poprzednio – 5)
- Obniżka o 25 punktów bazowych: 0 (poprzednio – 4)
- Obniżka o 50 punktów bazowych: 0 (poprzednio – 0)
- Podwyżka: 0 (poprzednio – 0)
Komentarz do decyzji:
Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował znaczny wzrost światowych cen energii i innych surowców, co wpłynie na ceny paliw i mediów dla gospodarstw domowych oraz będzie miało pośredni wpływ poprzez koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa. Wcześniej obserwowano utrzymującą się tendencję spadkową cen krajowych i wynagrodzeń. W najbliższym czasie inflacja CPI wzrośnie w wyniku nowego wstrząsu gospodarczego.
Polityka pieniężna nie może wpływać na światowe ceny energii, ale ma na celu zapewnienie, aby dostosowanie gospodarcze do nich przebiegało w sposób pozwalający na trwałe osiągnięcie celu 2%. Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) zwraca uwagę na zwiększone ryzyko presji inflacyjnej w kraju wynikające z efektów drugiej rundy w zakresie ustalania płac i cen, przy czym ryzyko to będzie tym większe, im dłużej utrzymają się wyższe ceny energii. MPC ocenia również wpływ na inflację osłabienia aktywności gospodarczej, które prawdopodobnie wynikać będzie z wyższych kosztów energii.
Komitet będzie nadal uważnie monitorował sytuację na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływ na globalne dostawy energii i ceny energii. Jest gotowy podjąć niezbędne działania, aby zapewnić, że inflacja CPI pozostaje na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia celu 2% w perspektywie średnioterminowej.
Zaaktualizowana część prognoz:
Badanie ankietowe pokazuje, że w 2026 r. średni wzrost wynagrodzeń podstawowych wyniesie 3,6% (poprzednio: 3,4%). Bank szacuje, że CPI w II kwartale wyniesie „około 3%”, a w III kwartale „do 3,5%” z powodu globalnego szoku cenowego na rynku energii (poprzednio: II kwartał 2,1%).
Para GBPUSD zyskuje w pierwszej reakcji po decyzji i komentarzach zawartych. Źródło: xStation
