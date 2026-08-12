PILNE: CPI w USA zgodnie z oczekiwaniami ↔️🚨EURUSD lekko w górę 📈

14:30 - Inflacja konsumencka w USA (Lipiec):
- Inflacja CPI (m/m): 0,1% (Oczekiwano: 0,1%; Poprzednio: -0,4%)
- Inflacja CPI (m/m): 3,4% (Oczekiwano: 3,4%; Poprzednio: 3,5%)
- Inflacja CPI - bazowa CPI (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,0%)
- Inflacja CPI - bazowa CPI (m/m): 2,5% (Oczekiwano: 2,5%; Poprzednio: 2,6%)
Raport w dużej mierze okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, wobec czego pole do ponownych wycen jest niewielkie.
- Główny odczyt został obniżony głównie przez energię (-1,5%), w tym benzynę (-2,9%). Jest to pozytywny sygnał, jednak poprawa ta może być krucha i może się odwrócić w najbliższych miesiącach przy obecnych cenach ropy.
- Inflacja kosztów "schronienia" (ang. Shelter) wyniósła 0,1%, jednak jakość odczytu jest zdradliwa przez ale głównie dzięki hotelom (-2,8%). Same czynsze wzrosły po 0,3%, więc dezinflacja mieszkaniowa nie była aż tak mocna jak sugeruje główny odczyt.
- Dobra bazowe odbiły do +0,2%; auta używane aż 0,4%, bilety lotnicze to wzrost 2,2%, a usługi medyczne to 0,6%. Oznacza to żę konsument pozostaje dość silny, a presja towarowa i taryfowa nie zniknęła.
- Bazowe CPI zarejestrowało niewielki wzrost miesięczny, jednak odczyt roczny spadł. Bazowe CPI za ostatnie trzy miesiące wynosi około ~1,6% w ujęciu annualizowanym. Oznacza to że krótkoterminowy trend jest wyraźnie spokojniejszy niż dynamika r/r.
Ostatecznie, raport nie daje Fedowi powodu do podwyżki we wrześniu, szczególnie po słabych "payrolls", jednak nie jest też on dezinflacjny. Po ostatnich wzrostach, może on lekko obniżać rentowności i dolara oraz wspierać Nasdaq, ale nie jest to samodzielny katalizator mocnego rajdu. Następny ważny punkt to jutrzejszy PPI, zwłaszcza komponenty wchodzące do core PCE (główna miara Fed).
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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