Inflacja przekreśli szanse na wrześniową podwyżkę stóp?

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest publikacja bezwzględnie najważniejszych danych makroekonomicznych tego tygodnia – lipcowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Ostatni odczyt z rynku pracy (NFP) bardzo mocno rozminął się z oczekiwaniami, stawiając pod znakiem zapytania dalsze zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed.

Rynek zrewidował w ostatnim czasie swoje oczekiwania względem kolejnych ruchów ze strony FOMC. Inwestorzy do niedawna w pełni wyceniali podwyżkę stóp procentowych już we wrześniu. Obecnie implikowane rynkowo prawdopodobieństwo takiego ruchu można porównać do rzutu monetą.

Z czego wynika gołębi repricing?

Z mało wiarygodnej retoryki Kevina Warsha

Podczas ostatniej konferencji wieńczącej posiedzenie FOMC prezes Fedu ponownie akcentował swoje bezkompromisowe podejście względem inflacji, starając się przekonać rynki do swojej rzekomej jastrzębiości. O ile w czerwcu było to wystarczająco, w lipcu inwestorzy oczekiwali już znacznie więcej.

Inwestorzy zaczynają powątpiewać czy za hucznymi zapowiedziami pójdą czyny, wracając pamięcią do wypowiedzi Warsha sprzed roku. Wówczas w wywiadach nierzadko sygnalizował poparcie dla obniżek – na antenie FOX News otwarcie stanął po stronie prezydenta, stwierdzając, że frustracja Donalda Trumpa z powodu sposobu prowadzenia polityki monetarnej przez Powella jest w pełni uzasadniona, krytykując instytucję za zbyt wolne obniżanie stóp procentowych i nadmierne przywiązanie do wstecznych danych gospodarczych.

Ze słabych danych NFP

Liczba nowych etatów w amerykańskiej gospodarce (mowa oczywiście o sektorach pozarolniczych) spadła w lipcu o 23 tysiące, rozmijając się względem oczekiwań o 5 odchyleń standardowych. Zakładając wzorcowe wpisywanie się danych w rozkład normalny, na kolejny taki odczyt musielibyśmy czekać 290 tysięcy lat.

Ciężko zaprzeczyć, że dane były najzwyklej w świecie kiepskie – do spadku o 23 tysiące należy dołożyć rewizje w dół danych za dwa ostatnie miesiące (o 103 tys.). Warto jednak zaznaczyć, że spadek był w dużej mierze uwarunkowany niższą liczbą etatów w sektorze edukacji publicznej, co można postrzegać jako czynnik sezonowy. Co więcej w dół zaskoczyła stopa bezrobocia (4,1%), która ma być w obecnych warunkach wskaźnikiem preferowanym przez wielu decydentów FOMC.

Rynek pracy pozostaje, jak się wydaje, w stanie “low fire-low hire” – dopóki członkowie komitetu nie otrzymają przekonujących dowodów na to, że rośnie liczba zwolnień, bezwzględnym priorytetem powinno być ustabilizowanie inflacji na pożądanym poziomie.

Wykres 1: NFP oraz stopa bezrobocia (1980 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.08.2026

Co wykazał ostatni odczyt inflacji CPI?

W czerwcu dane znalazły się znacznie poniżej oczekiwań. Cieszyć może przede wszystkim brak wzrostu cen w ujęciu bazowym, czyli po wykluczeniu najbardziej zmiennych cen energii oraz żywności. Spowolnił wzrost kosztów zakwaterowania, co może być dla FOMC szczególnie dobrą wiadomością

Wykres 2: Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych + wkład segmentów [m/m] (2019 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.08.2026

Czego spodziewać możemy się dziś?

Uwaga skoncentruje się na mierze bazowej, która ma spaść do najniższego poziomu od marca 2021 r. (konsensus wynosi 2,5%). Szczególnie ciekawa będzie jej dynamika w sektorze usług.

Wykres 3: Wkład do czerwcowej inflacji CPI

Źródło: XTB Research, 12.08.2026

Kontynuować ruch w dół ma także główna jej miara (oczekiwania na poziomie 3,4%), za czym stać powinny między innymi niższe ceny paliw. Powinny wpłynąć one także na niższe ceny biletów lotniczych czy hoteli. Spodziewany jest natomiast wzrost cen żywności.

Co więcej warto wiedzieć?

Efekt ceł wydaje się już w pełni skonsumowany przez rynek – widać to po takich kategoriach jak sprzęt audio, narzędzia czy sprzęt sportowy.

Szalejący niedobór układów pamięci nadal podbijać powinien ceny komputerów i oprogramowania.

Wykres 4: Wpływ sektorów na zmianę rocznej dynamiki inflacji w USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.08.2026

Rynek w oczekiwaniu na dane

Para EURUSD pozostaje niezwykle spokojna. Od początku tygodnia jej spadek sięga 0,2%, za czym stoją przede wszystkim nagłówki z Bliskiego Wschodu. Ruch statków w Cieśninie Ormuz spadł do najniższego poziomu od tygodnia (ok. 10 statków w na dobę).

Za baryłkę Brent zapłacić musimy ponad 89 dolarów. Wczoraj kontynuowała ona wzrost i to pomimo optymistycznych deklaracji ze strony pakistańskiego MSZ.

W nocy Donald Trump oświadczył w wypowiedziach medialnych, że USA mają „całkowitą kontrolę” (100%) nad Cieśniną Ormuz. Strona irańska wyznaczyła z kolei twarde warunki ponownego otwarcia szlaku, domagając się zniesienia amerykańskich sankcji, zakończenia blokady morskiej oraz wypłaty przez USA odszkodowań za szkody wojenne.

Wykres 5: Kurs EUR/USD (26.02.2026 - 12.08.2026)

Źródło: xStation, 12.08.2026