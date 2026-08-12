Ropa coraz bliżej 90 USD 🔼 Impas w negocjacjach USA z Iranem?

Ropa nie zareagowała w istotny sposób na informacje, które przekazały wysokie rangą źródło irańskie, które przekazały, że obecnie nie trwają żadne rozmowy w sprawie przedłużenia zawieszenia broni między Iranem a USA. Cena ropy praktycznie nie zareagowała na te informacje, co wydaje się wskazywać na to, że inwestorzy mimo to oczekują powolnej deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Z perspektywy Teheranu nie ma formalnego terminu, który można byłoby przedłużyć, ponieważ – według strony irańskiej – zawieszenie broni nie miało oficjalnie określonej daty rozpoczęcia.

Iran twierdzi, że Stany Zjednoczone naruszyły tymczasowe porozumienie już w ciągu pierwszych 48 godzin, a następnie się z niego wycofały.

Obecne rozmowy koncentrują się przede wszystkim na możliwości powrotu USA do memorandum of understanding (MOU) oraz ustaleniu harmonogramu realizacji wcześniejszych zobowiązań.

Według strony irańskiej dotychczas nie osiągnięto żadnego istotnego postępu w tych negocjacjach.

Iran przekazuje Reutersowi, że jednym z tematów negocjacji jest powrót USA do MOU (Memorandum of Understanding) oraz ustalenie konkretnego harmonogramu realizacji zobowiązań przez stronę amerykańską. Co pokazały dane IEA? Jednocześnie IEA po raz kolejny mocno zrewidowała historyczne dane dotyczące światowego popytu na ropę, a skala zmian pokazuje, że konsumpcja surowca była wyraźnie silniejsza, niż wcześniej zakładano. Globalne zużycie ropy w 2025 roku jest obecnie szacowane na 104,8 mln baryłek dziennie, czyli około 300 tys. b/d więcej niż w poprzedniej prognozie.

Jeszcze bardziej wymowna jest zmiana względem szacunków sprzed roku – obecna ocena popytu za 2025 rok jest aż o 1,1 mln baryłek dziennie wyższa.

Pomimo dużej rewizji popytu w górę IEA nadal ocenia, że w 2025 roku rynek pozostawał nadpodażowy, ponieważ średnia produkcja sięgała około 106,3 mln baryłek dziennie.

IEA oczekuje obecnie, że w 2027 roku globalne zużycie ropy wyniesie około 105,7 mln baryłek dziennie. To już więcej niż 105,6 mln b/d, które jeszcze rok temu agencja wskazywała jako szczyt światowego popytu, mający przypaść dopiero na 2029 rok. Kolejne rewizje pokazują, że globalny popyt na ropę okazuje się bardziej odporny, niż zakładano. Naszym zdaniem to osłabia argumenty, sugerujące, że światowa konsumpcja znajduje się już bardzo blisko trwałego szczytu. Kontrakty na ropę notowane są ponownie w pobliżu 90 USD za baryłkę. Z perspektywy rynku ropy można to interpretować jako lekko prowzrostowy sygnał: wcześniejsze oczekiwania na szybką deeskalację i potencjalne rozwiązanie kwestii Cieśniny Ormuz mogą być zbyt optymistyczne. Jednocześnie fakt, że rozmowy nadal obejmują warunki potencjalnego porozumienia, oznacza, że kanał dyplomatyczny pozostaje otwarty. Źródło: xStation5

Eryk Szmyd Analityk Rynków Finansowych Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i psychologią. Przejdź do eksperta

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