PILNE: Dane ISM dla przemysłu USA poniżej oczekiwań! Dolar delikatnie traci!

16:00 USA – Raport ISM dla przemysłu (grudzień)

Indeks ISM dla przemysłu (grudzień): aktualny odczyt: 47,9 (prognoza: 48,3; poprzednio: 48,2)

Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu): aktualny odczyt: 44,9 (poprzednio: 44)

Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu): aktualny odczyt: 58,9 (prognoza: 59; poprzednio: 58,5)

Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu): aktualny odczyt: 47,7 (poprzednio: 47,4) Dlaczego te dane są ważne? Raport ISM dla przemysłu jest ważnym wskaźnikiem kondycji sektora przemysłowego w USA, który stanowi istotną część gospodarki. Wskazuje on, czy przemysł się rozwija, czy zwalnia, co ma duże znaczenie dla inwestorów i rynków. Indeks powyżej 50 oznacza rozwój, zatrudnienie wskazuje na siłę rynku pracy, a indeks cen płaconych sygnalizuje presję inflacyjną. Indeks nowych zamówień prognozuje przyszłą aktywność przemysłową. Rynki reagują na te dane, bo pomagają przewidzieć tempo wzrostu, inflację i sytuację firm, co wpływa na ceny akcji i walut. Aktualny odczyt Raport ISM dla przemysłu w USA za grudzień pokazuje dalsze spowolnienie aktywności przemysłowej. Indeks ISM wyniósł 47,9, nieco poniżej prognozy 48,3 i poprzedniej wartości 48,2, co oznacza kurczenie się sektora. Indeks zatrudnienia wyniósł 44,9, wskazując na spadek liczby pracowników w przemyśle, choć nieco wolniejszy niż wcześniej. Indeks cen płaconych utrzymał się na poziomie 58,5, nieznacznie poniżej prognozy 59, co sugeruje umiarkowaną presję kosztową. Indeks nowych zamówień wyniósł 47,7, oznaczając dalszy spadek popytu na produkcję, choć nieco wyższy niż poprzednio. W skrócie opublikowane dane były lekko słabsze od oczekiwań, co sugeruje kontynuację spowolnienia w amerykańskim przemyśle. W efekcie tych informacji dolar delikatnie osłabił się względem euro, które odzyskuje dziś po wcześniejszych dołkach. Żródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.