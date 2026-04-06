PILNE: Dane ISM usług z USA poniżej prognoz 🚩Ceny w górę, indeksy w dół

Dae ISM usług z USA wskazały na spadek w marcu do 54 wobec 54,9 prognoz i 56,1 w lutym. Indeks cen wzrósł do 70,7 - poziomu najwyższego od 2022 'inflacyjnego' roku. Kontrakt na S&P 500 i na Nasdaq 100 spadają po 'stagflacyjnym' odczycie z gospodarki amerykańskiej.
- Subindeks zatrudnienia ISM wyniósł 45,1 wobec oczekiwanych 51 i 51,8 poprzednio, co oznacza wyraźne osłabienie rynku pracy oraz duży spadek miesiąc do miesiąca.
- Indeks cen wzrósł do 70,7 wobec 67 prognoz i 63 wcześniej, co jednoznacznie wskazuje na narastającą presję inflacyjną.
- Nowe zamówienia wyniosły 60,6 wobec oczekiwanych 56,8 i 58,6 poprzednio, częściowo wspierane przez sektor obronny
US100 (M15 interwał)
Źródło: xStation5
Dane z sektora usług
Sektor usług - choć zawiódł prognozy, pozostał w fazie ekspansji, a indeks ISM wyniósł 54,0 pkt w marcu (vs. 56,1 wcześniej), co oznacza 21. miesiąc wzrostu z rzędu, choć dynamika wyraźnie osłabła.
- Aktywność biznesowa istotnie spowolniła, spadając do 53,9 pkt (z 59,9), najniżej od września 2025.
- Nowe zamówienia wzrosły do 60,6 pkt (najwyżej od lutego 2023), co wskazuje na utrzymującą się odporność popytu.
- Zatrudnienie wyraźnie się pogorszyło, spadając do 45,2 pkt (z 51,8), co oznacza pierwszy spadek od czterech miesięcy i najniższy poziom od grudnia 2023.
- Presja inflacyjna nasiliła się, a indeks cen wzrósł do 70,7 pkt (najwyżej od października 2022), głównie przez wzrost cen ropy i paliw.
- Dostawy od dostawców uległy dalszemu spowolnieniu (56,2 pkt), co odzwierciedla utrzymujące się problemy w łańcuchach dostaw, częściowo związane z napięciami geopolitycznymi.
- Handel zagraniczny się poprawił, a zarówno eksport, jak i import rosły drugi miesiąc z rzędu.
- Wzrost był szeroki sektorowo, z 13 z 16 branż w fazie ekspansji, choć mniej niż miesiąc wcześniej.
- Czynniki geopolityczne – zwłaszcza konflikt z Iranem – coraz silniej wpływają na biznes, podnosząc koszty i skłaniając firmy do zwiększania zapasów.
- Wniosek: sektor usług pozostaje odporny, ale połączenie rosnącej inflacji, słabnącego zatrudnienia i spowolnienia aktywności wskazuje na bardziej kruchą sytuację makroekonomiczną.
