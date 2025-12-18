PILNE: Dane o przemyśle i zatrudnieniu z Polski, produkcja poniżej oczekiwań! 🚨

10:00 - Dane o produkcji i zatrudnieniu z Polski za Listopad:

Ceny producentów w przemyśle: MoM: 0,1% (Oczekiwano: -0,1% ;Poprzednie: -0,2% ) YoY: -2,4% (Oczekiwano: -2,5% ;Poprzednie: -2,2% )

Ceny w produkcji konstrukcyjno-montażowej (YoY): 3,1% (Poprzednie: 2.9%)

Produkcja konstrukcyjno-montażowa: YoY: 0,1% (Oczekiwano: 2.4% ;Poprzednie: 4.1%) YoY — sezonowo dostosowane: -1% (Poprzednie: 3%)

Produkcja Przemysłowa: YoY: -1,1% (Oczekiwano: 2.7% ;Poprzednie: 3.2%) YoY — sezonowo dostosowane: 0,8% (Poprzednie: 3%)

Zmiana Wynagrodzeń (YoY): 7,1% (Oczekiwano: 6.3% ;Poprzednie: 6.6% )

Zmiana Zatrudnienia (YoY): -0,8% (Oczekiwano: -0.9% ;Poprzednie: -0.8%)

Dane GUS dostarczyły wglądu w sytuację zatrudnienia i przemysłu w Polsce, z których można wyciągnąć szereg wniosków. Najbardziej rzuca się w oczy spadek produkcji przemysłowej, znacznie poniżej oczekiwań na poziomie wzrostu o 2,7%.

O ile jest to tendencja sezonowa z ostatnich lat, że produkcja drastycznie rośnie przed końcem roku, a pod sam jego koniec spada, to w tym roku rynek oczekiwał czego innego, sam spadek też jest znaczny nawet w kontekście tego trendu. Warto też pamiętać, że jest to już 3 odczyt w trendzie spadkowym. Rozczarowanie dotyczy zarówno produkcji przemysłowej, jak i konstrukcyjno-montażowej. Sytuacja w przemyśle jednak nie jest jeszcze fatalna, biorąc pod uwagę niewielki wzrost cen producentów w ujęciu miesięcznym.

Gdzie dane są bardziej pro-wzrostowe, to zatrudnienie. Zatrudnienie w ujęciu rocznym spada o -0,8% jednak spadek ten jest mniejszy niż oczekiwał rynek. Wzrosły za to wynagrodzenia i to powyżej oczekiwań, 7,1% wobec oczekiwanych 6,3%. Oznacza to, że sytuacja rynku pracy poprawiła się pod koniec roku. Taki układ danych pozwala zachować NPB swoją obecną politykę stymulowania gospodarki przez cięcia stóp, jednak decydenci muszą uważnie śledzić dalsze tempo wzrostu wynagrodzeń, aby uniknąć ponownej spirali cenowo-płacowej.

Reakcje na indeksach pozostają ograniczone.

W20 (M5)

USDPLN (M1)

Źródło: xStation5