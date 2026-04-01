PILNE: Dane o sprzedaży detalicznej z USA powyżej oczekiwań📈

14:30 - Dane o sprzedaży detalicznej z USA (Luty): Sprzedaż Detaliczna — Bazowa (Core) M/M: 0,5% (Oczekiwano: 0,3% ;Poprzednio: 0,0%)

Sprzedaż Detaliczna M/M: 0,6% (Oczekiwano: 0,5%; Poprzednio: -0,1%)

Sprzedaż Detaliczna Y/Y: 3,7% (Poprzednio: 3,16%)

Sprzedaż Detaliczna z wyłączeniem benzyny i motoryzacji: 0,4% (Poprzednio: 0,2%) Sprzedaż detaliczna zaskoczyła rynek mocnymi danymi na całej szerokości publikowanych odczytów. Jest to zmiana sentymentu widoczna w danych, po serii roczarowających odczytów/spadków z końca 2025 roku. Należy jednak zauważyć, że sprzedaż zauważalnie spada i zbliża się do wartości oczekiwanej po wyłączeniu motoryzacji i benyzyny. Reakcja rynku na odczyt pozostaje znikoma. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

