PILNE: Dane o zmianie zapasów ropy w USA poniżej oczekiwań. Ropa odbija po spadku surowca

16:30 20 sierpnia 2025

Główne dane:

  • Zmiana zapasów ropy w USA: -6,01 mln baryłek; (Prognozowano -0.85 mln baryłek; poprzednio 3,004 mln baryłek)

  • Benzyna: -2,72 mln baryłek (Prognoza: -1,0 mln baryłek; poprzednio: -0,79 mln baryłek)

  • Destylaty: 2,24 mln baryłek (Prognoza: 0,4 mln baryłek; poprzednio: 0,71 mln baryłek)

 

Spadek zapasów ropy w USA był znacznie większy niż oczekiwał rynek. Dane są zdecydowanie lepsze dla rynku ropu co przekłada się na wzrost cen, a WTI chwilowo przebiła się przez opór na dziennych maksimach i będzię próba ataku poziomu 62,5 USD za baryłkę

Źródło: xStation5

