PILNE: Dane PKB ze Strefy Euro lekko wyżej od oczekiwań

- Para EURUSD traci po odczycie danych
11:00, Strefa Euro - dane PKB:
- PKB (k/k) (Q3): Obecnie 0,2%; prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%;
- PKB (Q3): Obecnie 1,4% r/r; prognoza 1,3% r/r; poprzednio 1,5% r/r;
Według danych Eurostatu opublikowanych 14 listopada 2025 roku, PKB strefy euro wzrósł o 0,2% kwartalnie (po odsezonowaniu) w III kwartale 2025 roku, przy wzroście o 0,3% w całej Unii Europejskiej. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego PKB strefy euro wzrósł o 1,4%, a w UE o 1,6%. Zatrudnienie wzrosło o 0,1% kwartalnie w strefie euro i o 0,2% w UE. W ujęciu rocznym zatrudnienie w strefie euro zwiększyło się o 0,5%, a w UE o 0,6%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.