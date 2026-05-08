PILNE: Dane UoM pokazują, że Amerykanie nie przejmują się przesadnie inflacją 💡

Wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (USA) – maj: 48,2 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 49,8)
- Aktualny wskaźnik: 47,8 (prognoza: 52,0; poprzedni wynik: 52,5)
- Prognozy: 48,5 (prognoza: 48,2; poprzedni wynik: 48,1)
- Roczna inflacja: 4,5% (prognoza: 4,8%; poprzednio: 4,7%)
- Inflacja w okresie 5–10 lat: 3,4% (prognoza: 3,5%; poprzednio: 3,5%)
Wstępny indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za maj wyniósł 48,2, nie osiągając konsensusu rynkowego na poziomie 49,5 i spadając jeszcze bardziej poniżej ostatecznego odczytu z kwietnia, który wyniósł 49,8, co utrzymuje indeks na poziomie zbliżonym do historycznie niskich wartości. Bardziej wymowna jest jednak sytuacja kryjąca się za tymi danymi — spadły zarówno krótko-, jak i długoterminowe oczekiwania inflacyjne: prognoza na 1 rok spadła do 4,5% z 4,7% (wobec prognozy na poziomie 4,8%), natomiast wskaźnik na 5–10 lat spadł do 3,4% z 3,5%. Ta rozbieżność między załamującą się bieżącą sytuacją (47,8 w porównaniu z prognozą na poziomie 52,0 i poprzednim wynikiem 52,5) a stosunkowo stabilnymi oczekiwaniami inflacyjnymi sugeruje, że Amerykanie coraz bardziej obawiają się samego otoczenia gospodarczego, a nie galopujących cen.
Uspokojenie oczekiwań inflacyjnych – zwłaszcza w dłuższej perspektywie – może dać Rezerwie Federalnej pewną swobodę działania, ponieważ utrata stabilności długoterminowych oczekiwań pozostaje jednym z głównych powodów do niepokoju banku centralnego. Krótko mówiąc, amerykańscy konsumenci wydają się mniej zaniepokojeni inflacją, niż mogłaby sugerować sytuacja makroekonomiczna, choć głęboki pesymizm co do obecnej sytuacji wskazuje, że niepewność i słabe zaufanie nadal odgrywają decydującą rolę.
US Open: Sezon wyników i dobry raport NFP napędzają Wall Street!
Dane Uniwersytetu Michigan: Słaby konsument stłumi inflacje?
Z czego wynika brak reakcji USD na silny raport NFP?
PILNE: Wysokie NFP zaskakują rynki! 🚨EURUSD reaguje 📈
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.