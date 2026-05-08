PILNE: Dane UoM pokazują, że Amerykanie nie przejmują się przesadnie inflacją 💡

Wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (USA) – maj: 48,2 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 49,8)

- Aktualny wskaźnik: 47,8 (prognoza: 52,0; poprzedni wynik: 52,5)

- Prognozy: 48,5 (prognoza: 48,2; poprzedni wynik: 48,1)

- Roczna inflacja: 4,5% (prognoza: 4,8%; poprzednio: 4,7%)

- Inflacja w okresie 5–10 lat: 3,4% (prognoza: 3,5%; poprzednio: 3,5%)

Wstępny indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za maj wyniósł 48,2, nie osiągając konsensusu rynkowego na poziomie 49,5 i spadając jeszcze bardziej poniżej ostatecznego odczytu z kwietnia, który wyniósł 49,8, co utrzymuje indeks na poziomie zbliżonym do historycznie niskich wartości. Bardziej wymowna jest jednak sytuacja kryjąca się za tymi danymi — spadły zarówno krótko-, jak i długoterminowe oczekiwania inflacyjne: prognoza na 1 rok spadła do 4,5% z 4,7% (wobec prognozy na poziomie 4,8%), natomiast wskaźnik na 5–10 lat spadł do 3,4% z 3,5%. Ta rozbieżność między załamującą się bieżącą sytuacją (47,8 w porównaniu z prognozą na poziomie 52,0 i poprzednim wynikiem 52,5) a stosunkowo stabilnymi oczekiwaniami inflacyjnymi sugeruje, że Amerykanie coraz bardziej obawiają się samego otoczenia gospodarczego, a nie galopujących cen.

Uspokojenie oczekiwań inflacyjnych – zwłaszcza w dłuższej perspektywie – może dać Rezerwie Federalnej pewną swobodę działania, ponieważ utrata stabilności długoterminowych oczekiwań pozostaje jednym z głównych powodów do niepokoju banku centralnego. Krótko mówiąc, amerykańscy konsumenci wydają się mniej zaniepokojeni inflacją, niż mogłaby sugerować sytuacja makroekonomiczna, choć głęboki pesymizm co do obecnej sytuacji wskazuje, że niepewność i słabe zaufanie nadal odgrywają decydującą rolę.