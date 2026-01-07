PILNE: DE40 odbija pomimo spadku sprzedaży detalicznej w Niemczech 🇩🇪

08:00, Niemcy – dane o sprzedaży detalicznej za listopad: Miesiąc do miesiąca: -0,6% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m

Rok do roku: 1,1% r/r; poprzednio 1,6% r/r Dane miesięczne pokazały realny spadek sprzedaży detalicznej w Niemczech w listopadzie o 0,6%, jednak rynki skupiły się na szacunkach rocznych za cały 2025, co wywołało optymizm. Sprzedaż wzrosła szacunkowo o 2,4% w ujęciu realnym i 3,6% nominalnie, wspierana przez mocne pierwsze półrocze. Najlepiej radziły sobie sklepy z artykułami nieżywnościowymi i sprzedaż online, natomiast sprzedaż artykułów spożywczych osłabła, co wskazuje względnie silny popyt konsumentów na dobra uznaniowe. DE40 odzyskał bycze momentum po odbiciu od 10-godzinnej średniej wykładniczej (EMA10, żółta). RSI znajduje się tuż poniżej strefy wykupienia, co sugeruje ograniczony potencjał dalszych wzrostów. Wraz z zbliżaniem się cen do nowych rekordów, dalsze wzrosty mogą spowolnić pod koniec sesji, zwłaszcza jeśli nadchodzące dane z USA osłabią apetyt na ryzyko. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.