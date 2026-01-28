🔴PILNE: Fed utrzymuje stopy. EURUSD utrzymuje spadki

Zgodnie z oczekiwaniami Fed utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Górny limit dla głównej stopy procentowej pozostaje na poziomie 3,75%.

Fed w oświadczeniu wskazuje, że stopa bezrobocia stabilizuje się i omija stwierdzenia dotyczące ryzyka na rynku pracy. To ewidentnie jastrzębie stwierdzenia. Fed wskazuje również, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, a aktywność gospodarcza rozwija się na solidnym poziomie. EURUSD pogłębia spadki,a US500 wyraźnie odwraca się z dziennych szczytów, notując spadek poniżej 7000 punktów

Głosowanie nie w pełnym konsensusie: Miran oraz Waller głosowali za obniżką na poziomie 25 punktów bazowych, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ich mocno gołębie nastawienie.

EURUSD niemal neutralizuje cały ruch wzrostowy związany z wypowiedzią Donalda Trumpa o dolarze. Dzisiaj sytuację ratował Bessent, który wskazywał na to, że nie miała miejsce żadna interwencja na jenie, a dolar jest wciąż solidną walutą. Źródło: Bloomberg Finance LP