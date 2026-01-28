🔴PILNE: Fed utrzymuje stopy. EURUSD utrzymuje spadki

Zgodnie z oczekiwaniami Fed utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Górny limit dla głównej stopy procentowej pozostaje na poziomie 3,75%.
Fed w oświadczeniu wskazuje, że stopa bezrobocia stabilizuje się i omija stwierdzenia dotyczące ryzyka na rynku pracy. To ewidentnie jastrzębie stwierdzenia. Fed wskazuje również, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, a aktywność gospodarcza rozwija się na solidnym poziomie. EURUSD pogłębia spadki,a US500 wyraźnie odwraca się z dziennych szczytów, notując spadek poniżej 7000 punktów
Głosowanie nie w pełnym konsensusie: Miran oraz Waller głosowali za obniżką na poziomie 25 punktów bazowych, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ich mocno gołębie nastawienie.
EURUSD niemal neutralizuje cały ruch wzrostowy związany z wypowiedzią Donalda Trumpa o dolarze. Dzisiaj sytuację ratował Bessent, który wskazywał na to, że nie miała miejsce żadna interwencja na jenie, a dolar jest wciąż solidną walutą. Źródło: Bloomberg Finance LP
Podsumowanie dnia: Historyczny dzień metali szlachetnych; SILVER traci 33% 💡
Bańka metali szlachetnych pękła❓SILVER traci ponad 33% w jeden dzień 🚨
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (30.01.2026)
Lockheed Martin po wynikach: Szczyt światowych napięć i nowy szczyt wycen
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.