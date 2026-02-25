PILNE: Gigantyczny przyrost zapasów w USA. Ropa utrzymuje popołudniowe spadki

Najnowsze dane o zapasach ropy z EIA wskazują na potężny wzrost zapasów względem oczekiwań

Zapasy ropy naftowej: +15,99 mln baryłek (oczekiwano: +1,2 mln baryłek)

Zapasy benzyny: -1,01 mln baryłek (oczekiwano: -0,6 mln baryłek)

Zapasy destylatów: +0,25 mln baryłek (oczekiwano: -1,9 mln baryłek)

Zapasy w Cushing: +0,88 mln baryłek

Wykorzystanie rafinerii: spadek o 2,4 pkt proc. (oczekiwano wzrostu o 0,5 pkt proc.)

Produkcja ropy w USA: stabilna na poziomie ok. 13,5 mln baryłek dziennie (-33 tys. b/d)

Zapasy powracają powyżej poziomów z zeszłego roku, ale pozostają wyraźnie poniżej 5 letniej średniej. Niemniej obecne zmiany zaczynają pokazywać, że na rynku faktycznie mamy do czynienia ze sporą napodażą.

Zapasy ropy wyraźnie odbijają zgodnie z sezonowością. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Komentarz rynkowy: Iran wobec widma ogromnej nadpodaży

Rynek ropy naftowej znajduje się obecnie w stanie zawieszenia między premią za ryzyko geopolityczne a twardymi danymi o nadpodaży. Szacuje się, że premia geopolityczna na rynku ropy to między 3, a 10 USD na baryłce.

Z jednej strony, retoryka Donalda Trumpa wobec Iranu uległa zaostrzeniu. Prezydent oskarżył Teheran o wznowienie "złowrogich" dążeń nuklearnych, co podsyca obawy o blokadę Cieśniny Hormuz (przez którą przepływa 20% światowej ropy) i potencjalny skok cen powyżej 100 USD. Rynek z niepokojem czeka na czwartkowe rozmowy, podczas gdy amerykańskie siły w regionie pozostają w pełnej gotowości. Niemniej Donald Trump nawet w trakcie przemówienia State of the Union wskazał, że preferowałby dogadać się z Iranem, ale nie pozwoli temu krajowi na badania nad bronią nuklearną.

Z drugiej strony, fundamenty fizycznego rynku stają się coraz słabsze. Dzisiejszy raport EIA o wzroście zapasów o blisko 16 mln baryłek to "niedźwiedzi" sygnał, który potwierdza globalną nadpodaż. Rosja i Iran już teraz ostro tną ceny (oferując Chinom dyskonta rzędu 11-12 USD na baryłce), aby upłynnić nadmiar surowca. Dodatkowo, zanikająca w komunikatach światowych liderów idea "Net Zero" ustępuje miejsca polityce opartej na zwiększaniu wydobycia, co w średnim terminie może utrzymać ceny WTI w ryzach (obecnie okolice 66 USD), o ile nie dojdzie do otwartego konfliktu zbrojnego.