Wykres dnia: US100 rośnie w dniu publikacji raportu Nvidia 📈

Dzisiaj uwaga inwestorów przeniesie się niemal całkowicie w stronę Wall Street. Powodem są wyniki finansowe Nvidia, które firma przedstawi po zamknięciu sesji giełdowej w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy liczą na rekordowy kwartał, świetną sprzedaż i przede wszystkim bardzo optymistyczne wytyczne na przyszłość.
US100 (interwał D1)
- Każda 'rysa' na raporcie może sprawić, że podaż ponownie przejmie kontrolę na indeksach. W rapocie kwartalnym wydaje się - nie ma dziś miejsca na słabość. Kontrakt na Nasdaq 100 rośnie o prawie 0,3% około godziny 9:30 polskiego czasu i przebija dziś poziom 25,000 punktów.
- Aktualnie indeks notowany jest w pobliżu 38,2 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego. Trwałe jego przełamanie i wzrost powyżej 25,150 punktów może otworzyć indeksowi drogę do 25,550 punktów, gdzie znajduje się 61,8 Fibo. Trudno jednak oczekiwać, by stało się to przed publikacją raportu Nvidii.
- Warto podkreślić, że indeks wciąż notowany jest relatywnie blisko (ok. 600 punktów) średniej EMA200 (czerwona linia) na interwale dziennym, co sugeruje wciąż istotny rynkowy stres. Wall Street złapało wczoraj oddech po tym jak Anthropic nawiążał kilka strategicznych partnerstw z amerykańskimi firmami z branży oprogramowania m.in. Spotify, czy Salesforce łagodząc obawy o 'totalne zakłócenie' ich modeli biznesowych.
- Naturalnie spowodowało to, że inwestorzy zaczęli ponownie rozważać scenariusz w którym spółki 'implementują' AI do swoich usług, a nie rywalizują z nią o ten sam rynek. Jeśli jednak obawy miałyby wrócić po dzisiejszym raporcie NVDA, test 24,400 puntków wydaje się kluczowym testem siły hossy i ważnego wsparcia, z którego na początku lutego indeks raz już odbił.
- Tak więc wydaje się, że kluczowym wsparciem dla indeksu pozostają 24,750 punktów (23,6 zniesienie Fibonacciego, ostatnie reakcje cenowe - dolne knoty 9 ostatnich świec) i 24,400 punktów (EMA200), a kluczowym oporem pozostaje 25500 punktów, gdzie widzimy 61,8 Fibo oraz okolice EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
