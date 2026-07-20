Rzecznik wojskowy Houthi, Yahya Saree, oświadczył w poniedziałek, że siły jemeńskie wprowadzają "morską blokadę" wobec Arabii Saudyjskiej na zasadzie "blokada za blokadę", argumentując to trwającą od prawie 12 lat blokadą Jemenu przez Rijad. Houthi zapowiedzieli też, że każda dalsza eskalacja ze strony Saudów zostanie odwzajemniona "kompleksową i zdecydowaną" odpowiedzią, a naród jemeński ma pozostać w stanie pełnej mobilizacji. To nie pierwsza taka groźba w ostatnich tygodniach - podobny komunikat pojawił się już 13 lipca, gdy Houthi zaatakowali cele w Arabii Saudyjskiej po rzekomym ataku na lotnisko w Sanie.

Dlaczego to istotne dla ropy

Kluczowe jest to, że Arabia Saudyjska od czasu zamknięcia Cieśniny Ormuz przesunęła większość eksportu na port Yanbu na Morzu Czerwonym, skąd ok. 4,5 mln baryłek dziennie płynie przez Cieśninę Bab al-Mandab między Jemenem a Dżibuti/Erytreą. Blokada tej trasy przez Houthi teoretycznie odcina Saudom praktycznie jedyny "zapasowy" korytarz eksportowy po problemach w Zatoce Perskiej.

Jeśli oblężenie Jemenu przez Arabię Saudyjską nie zostanie zniesione, siły zbrojne tego kraju będą zmierzać w kierunku wojny na pełną skalę - powiedziała organizacja Houthi.

Ropa Brent OIL broni po raz koleny z rzędu 100- okresowej wykładniczej średniej kroczącej na interwale M30, a wzrosty przyspieszają tuż po komunikcie Jemenu.

Źródło: xStation