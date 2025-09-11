PILNE: Inflacja CPI z USA zgodna z prognozą, wnioski o zasiłek w górę🗽US100 traci

Inflacja CPI w USA za sierpień wzrosła o 2,9% r/r, zgodnie z prognozą i nieco więcej, niż 2,7% r/r w lipcu (0,4% m/m vs 0,3% prognoz i 0,2% poprzednio)
- Bazowa inflacja CPI wzrosła o 3,1%, zgodnie z oczekiwaniami i 3,1% poprzednio (0,3% m/m zgodnie z prognozą wobec 0,3% poprzednio
Nowe wnioski o zasiłek: 263 tys. vs 235 tys. prognoz i 237 tys. poprzednio
- Kontynuowane wnioski o zasiłek: 1,939 mln vs 1,95 mln prognoz i 1,94 mln poprzednio
Dane nieco zaburzają obraz wczorajszego raportu PPI, ale z drugiej strony niepokojąco wysokie wnioski o zasiłek zwiększają szansę na obniżkę we wrześniu i prawdopodobnie kolejne cięcie później w tym roku; potwierdzają wreszcie ostatecznie, że rynek pracy w USA złapał zadyszkę, Raport CPI okazał się niemal zgody z oczekiwaniami, CPI miesięczna okazała się nieznacznie wyższa, a Supercore CPI (z mocnym udziałem usług) okazała sie rosnąć w podobnym tempie, do poprzedniego miesiąca (3,2% r/r).
US100 cofnął się po raporcie, a inwestorzy mogą obawiać się, że choć cięcia stóp w Fed dojdą do skutku, gospodarka może spowolnić. Kontrakt prawdopodobnie będzie walczył o powrót powyżej 24,000 punktów
Źródło: xStation5
