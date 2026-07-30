PILNE: Inflacja PCE spada, wzrost PKB hamuje 📉⛔

14:30 - Dane z Amerykańskiej gospodarki za Czerwiec/Q2
Dane o PKB (Q2)
- Wzrost PKB (Q/Q): 1,5% (Oczekiwano: 2,1%; Poprzednio: 2,1%)
- Deflator PKB: 6,3 (Oczekiwano: 3,9%; Poprzednio: 3,6%)
Wnioski o zasiłek (Tygodniowo)
- Wstępne: 197k (Oczekiwano: 201k; Poprzednio: 188k)
- Ponowne: 1,782k (Oczekiwano: 1,800k; Poprzednio: 1,789k)
Inflacja PCE (Czerwiec)
- PCE (m/m): -0,1% (Oczekiwano: -0,1%; Poprzednio: 0,5%)
- PCE (y/y): 3,7% (Oczekiwano: 3,7%; Poprzednio: 4,1%)
- PCE Bazowa (m/m): 0,1% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,3%)
- PCE Bazowa (y/y): 3,3% (Oczekiwano: 3,3%; Poprzednio: 3,4%)
Finanse osobiste (Czerwiec)
- Wzrost Przychodów (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,7%)
- Wzrost Konsumpcji (m/m): 0,3% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,7%)
Dane pokazują impuls który może wspierać rynku - jednak nie koniecznie świadczyć o dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki. PKB wyraźnie wyhamowało i wzrost zaskoczył inwestorów, spadając do poziomu 1,5%, jest to poziom najniższy od kwietnia tego roku. Bardziej problematyczne od samego spadku PKB jest ogromny "deflator" - który na chwilę obecną pozostaje bez oczywistego wyjaśnienia.
Dużo lepiej wyglądają dane dot. Bezrobocia. Nowe (wstępne) wnioski o zasiłek okazały się poniżej oczekiwań, a ponownie wnioski o zasiłek - spadły.
Inflacja PCE wskazuje że "najważniejsza" miara inflacji wg. FED - powoli ale wyraźnie wychamowuje. To wszystko dale 2/3 dla łagodniejszej polityki FED, rynek jednak pozostaje bez wyraźnego kierunku.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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