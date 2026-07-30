PILNE: Inflacja PCE spada, wzrost PKB hamuje 📉⛔

14:30 - Dane z Amerykańskiej gospodarki za Czerwiec/Q2 Dane o PKB (Q2) Wzrost PKB (Q/Q): 1,5% (Oczekiwano: 2,1%; Poprzednio: 2,1%)

Deflator PKB: 6,3 (Oczekiwano: 3,9%; Poprzednio: 3,6%) Wnioski o zasiłek (Tygodniowo) Wstępne: 197k (Oczekiwano: 201k; Poprzednio: 188k)

Ponowne: 1,782k (Oczekiwano: 1,800k; Poprzednio: 1,789k) Inflacja PCE (Czerwiec) PCE (m/m): -0,1% (Oczekiwano: -0,1%; Poprzednio: 0,5%)

PCE (y/y): 3,7% (Oczekiwano: 3,7%; Poprzednio: 4,1%)

PCE Bazowa (m/m): 0,1% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,3%)

PCE Bazowa (y/y): 3,3% (Oczekiwano: 3,3%; Poprzednio: 3,4%) Finanse osobiste (Czerwiec) Wzrost Przychodów (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,7%)

Wzrost Konsumpcji (m/m): 0,3% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,7%) Dane pokazują impuls który może wspierać rynku - jednak nie koniecznie świadczyć o dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki. PKB wyraźnie wyhamowało i wzrost zaskoczył inwestorów, spadając do poziomu 1,5%, jest to poziom najniższy od kwietnia tego roku. Bardziej problematyczne od samego spadku PKB jest ogromny "deflator" - który na chwilę obecną pozostaje bez oczywistego wyjaśnienia. Dużo lepiej wyglądają dane dot. Bezrobocia. Nowe (wstępne) wnioski o zasiłek okazały się poniżej oczekiwań, a ponownie wnioski o zasiłek - spadły. Inflacja PCE wskazuje że "najważniejsza" miara inflacji wg. FED - powoli ale wyraźnie wychamowuje. To wszystko dale 2/3 dla łagodniejszej polityki FED, rynek jednak pozostaje bez wyraźnego kierunku. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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